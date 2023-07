Készségfejlesztéstől az egymásra figyelésig

A Máltai Szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi szervezete által kezdeményezett, a tanintézmény, illetve az önkormányzat szociális igazgatósága partnerségével év végéig futó projekt a hátrányos helyzetű övezetekben élők felzárkóztatását célozza. A kezdeményezés révén hetven gyermeknek biztosítanak különböző foglalkozásokat hetente két-három alkalommal (tánc, készségfejlesztés, játékok, valamint úszás), emellett táborokat, illetve tíz családi napot is szerveznek az év végéig – vázolta lapunknak Székely Róbert, a szeretetszolgálat önkénteskoordinátora. Korábban elemistákat táboroztattak, most pedig a nagyobb korosztályt hívták meg, szüleik csütörtökön ki is látogattak a táborba, bekapcsolódtak a napi tevékenységekbe. A kezdeményezők azt tervezik, hogy augusztus végén egy összerázó tábort is tartanak a kisiskolások és nagyobb társaik számára.

Székely Róbert elmondta, a tábor idején igyekeztek a fiatalokat érzékenyíteni, hogy megtapasztalják az egymásra figyelés fontosságát, azt, hogy felelősek vagyunk mindazért, amint mondunk, teszünk. „Ez is cél a sok játék, a szórakozás mellett, amint az is, hogy a családon belüli kapcsolódási pontokat, illetve a családok kapcsolódási lehetőségeit feltérképezzük” – tette hozzá. Ugyanakkor önkénteseket is toboroznak a szeretetszolgálat kötelékébe, és úgy tűnik, több fiatal is érdeklődik, Székely Róbert pedig úgy látja, amennyiben csatlakoznak hozzájuk, az jó alkalom lesz arra, hogy egy csapat tagjaivá váljanak, megtapasztalják, mit jelent és hogyan lehet dolgozni egy közösségben a közösségért, illetve miként lehet mindezt úgy tenni, hogy ebből tanuljanak, ezáltal fejlődjenek.