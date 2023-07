Tamás Márk tavaly szeptemberben igazolt Sepsiszentgyörgyre, a Sepsi OSK hátvédjeként idén májusban Román Kupa-győzelmet ünnepelhetett, márciusban pedig a Kolozsvári CFR ellen megszerezte első gólját piros-fehér mezben. A 29 éves magyar játékos arra kéri a szurkolókat, hogy a szombaton rajtoló idényben is ugyanolyan lendülettel biztassák a csapatot, mint ahogy korábban is tették, és továbbra is legyenek a tizenkettedik játékos.

– Tizenegy napos edzőtábort tudhatnak maguk mögött, Ausztriában három barátságos mérkőzést is játszottak. Milyen volt a felkészülés?

– Úgy gondolom, jól sikerült, nagyon sokat edzettünk, az időjárás kedvezett, talán egyszer történt meg, hogy az eső miatt a szakmai stáb az edzéstervet kénytelen volt átírni. Mindent beleadtunk, mindenki komolyan dolgozott, most már csak az a lényeg, hogy a tétmeccseken mindaz megmutatkozzon, amit gyakoroltunk. Ideális ellenfelekkel játszottunk, az utolsó barátságos találkozó eredménye csalóka, hiszen kijött a fáradtság, tizenegy nap után mentálisan is lestrapáltak voltunk. Mindenki megkapta a perceket, minden tőle telhetőt beleadott a felkészülésbe, így abszolút készen állunk a Szuperkupa-mérkőzésre.

– Szombaton lesz a Szuperkupa-mérkőzés a bajnok FC Farul Constanța ellen. A közvélemény a sepsiszentgyörgyi csapatot tartja az esélytelenebbnek. Sikerülhet borítani a papírformát?

– Szerintem egy ilyen mérkőzésen nincs esélytelenebb csapat, hiszen ezek azok a meccsek, amelyeken akár egy alsóbb osztályú együttes képes lehet megverni egy magasabban rangsorolt ellenfelet. Úgy vélem, egy döntőben hiba lenne kijelenteni, hogy bárki is esélytelenebb. Ugyanannyi sanszunk van győzni, mint a bajnoknak. Mindenképp nyerni akarunk, szép lenne ezt a címet is megvédeni, úgy állunk hozzá, hogy jelenleg ez a legfontosabb találkozónk.

– A bajnokságot az FC Rapid vendégeként kezdik. Hogyan látja az erőviszonyokat?

– A nyáron sokat erősödtünk, mély a keretünk, mindenki bármikor bevethető. A bajnokság izgalmasnak ígérkezik, hiszen a riválisok is igyekeztek ütőképes játékosokat igazolni. Azt hiszem, készen állunk arra, hogy akár több hétig kettős terhelést kapjunk, a bajnokság mellett az Európa Konferencia Liga-selejtezőben is helyt szeretnénk állni.

– Tavaly szeptemberben lett a Sepsi OSK játékosa, márciusban a Kolozsvári CFR ellen az első gólját is megszerezte piros-fehér mezben, az idény végén pedig Román Kupa-győzelmet ünnepelhetett. Milyennek értékeli az első idényét?

– Úgy érzem, jó idény van mögöttem, a statisztika azt mutatja, hogy amikor játszottam, a meccsek többségét győzelemmel zártuk. Az előző szezonban huszonkét mérkőzésen kaptam lehetőséget, ám az a típus vagyok, aki minden találkozót szeretne végigjátszani, így azért van bennem tüske, hogy ez nem sikerült. Az új idényben is bizonyítani akarok, a szemem előtt lebegnek a kitűzött célok, igyekszem a legjobbamat nyújtani.

– Hamarosan az Európa Konferencia Ligában is megkezdik szereplésüket, a bolgár rekordbajnok CSZKA Szófia erős ellenfélnek ígérkezik. Mire lehet képes ebben az idényben a Sepsi OSK belföldön és külföldön?

– Szerintem a sorsolás kedvezett nekünk az Európa Konferencia Liga-selejtezőben, lehetett volna sokkal rosszabb is. Megvan az esélyünk, ha idegenben jó eredményt érünk el, akkor itthon meglehet a továbbjutás. Belföldön a felsőházi rájátszásba jutás a célunk, ahol jó lenne, ha ezúttal sikerülne komoly fejtörést okozni a vetélytársaknak. Bízom benne, hogy sikerül az első négy között végezni, azonban ez teljes mértékben rajtunk múlik. Az európai kupában némi szerencsével akár a selejtező negyedik körébe is bejuthatunk, természetesen a sorsoláson is sok múlik, hogy elkerüljük az erős csapatokat. Abban a sorozatban csak mérkőzésről mérkőzésre kell tervezni, lépésről lépésre érdemes haladni. A sepsiszentgyörgyi klub a Román Kupában egymás után két évben a legjobbnak bizonyult, így mondhatni már elvárás lett, hogy megnyerjük. Rendkívül szép lenne, ha harmadszor is sikerülne, viszont ez nem egyszerű, hiszen az ellenfelek mindig a címvédőt akarják megverni.

– A nyáron négy játékos távozott, hat érkezett, valamint új a vezetőedző is. Milyen a hangulat? Sikerült az újakat beépíteni?

– Azt tapasztaltam, hogy az öltözőben a játékosok nagyon hamar befogadják az újakat. Pályafutásom során az egyik legjobb közösség, amelynek a tagja lehettem. Mindenki barátságos, behúzzuk a többieket magunk közé annak érdekében, hogy gyorsan beilleszkedhessenek és minden gördülékenyen menjen. Liviu Ciobotariu nagyon közvetlen, az edzések úgy vannak felépítve, ami számunkra a legjobb. A játékstílusban lesznek változások, nem forgatta fel az egészet, az alap megmaradt, viszont a vezetőedző elképzelésében vannak olyan elemek, amelyek segíthetnek az idény során.