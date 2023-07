Előző írásunk

Tamás Márk tavaly szeptemberben igazolt Sepsiszentgyörgyre, a Sepsi OSK hátvédjeként idén májusban Román Kupa-győzelmet ünnepelhetett, márciusban pedig a Kolozsvári CFR ellen megszerezte első gólját piros-fehér mezben. A 29 éves magyar játékos arra kéri a szurkolókat, hogy a szombaton rajtoló idényben is ugyanolyan lendülettel biztassák a csapatot, mint ahogy korábban is tették, és továbbra is legyenek a tizenkettedik játékos.