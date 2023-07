Kiss Ferenc gyűjteménye Kézdivásárhelyen

A kiállítást Beke Ernő, a Gyűjtemények Házának tulajdonosa nyitotta meg, majd felkérte Kiss Ferencet, hogy mutatkozzon be. A gyáli gyűjtő elmondta: 1996-ban végezte el tanulmányait, mint ötvös és mintakészítő, majd azonnal alkalmazást nyert az állami pénzverdében. Munkáit nem kellett külön reklámoznia, ők maguk hozták folytonosan az újabb és újabb megrendeléseket. 1985-ben új ötletként elkészítette az első rézdombor-nyomtatott képes levelezőlapokat, amelyek idővel sokféleképpen jelentek meg, ahogyan a megrendelők igényelték. A későbbiekben nagyobb munkákat is elvállalt, kastélyok fémszerkezetei restaurálását, csillárokat, kandallókat és külső fém lámpavasakat, valamint kerítéseket is készít. Gyűjteményének első darabjait ajándékba kapta munkáiért, majd ezeket kiegészítette vásárokon, és amikor már több százzal rendelkezett, csereberélt is. Azt is elárulta, hogy a szívéhez legközelebb az érmék, a Vitézi Rend kellékei, a díszkardok, a tőrök és a különféle kitüntetések állnak.

Gáspár Anikó versmondó szavalata után Kiss Ferenc egy-egy jelképes ajándékkal, hűtőmágnessel ajándékozta meg mindazokat, akik hozzájárultak a kiállítás megszervezéséhez és a megnyitón közreműködtek. Ugyanakkor Beke Ernő köszönetet mondott Nagy Ibolyának, az Olga Babagaléria tulajdonosának a kölcsönadott három próbababáért, amelyeken bemutatják Kiss Ferenc gyűjteményéből a református palástot, a zöld színű atillát, a nadrágot és mellényt, valamint egy női nemesi ruhát. A kiállítás szep­tember 30-ig naponta 9–18 óráig látogatható, ingyenesen.