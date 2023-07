Ősök emlékezete Bölönben

A tavaly is gazdag és változatos programot állítottak össze a szervezők, idén viszont azt is sikerült túlszárnyalniuk. Felvonulnak a lovas és gyalogos magyar hadi hagyományőrzők, lesz gyalogos és lovasíjász-bemutató és verseny, lovas-birkózás, sólyomröptetés, lovas ügyességi vetélkedő, távlövő íjászverseny, honfoglalás kori magyar viselet- és fegyverzetbemutató, hun és honfoglalás korát bemutató kiállítás, fellépnek lovas kaszkadőrök, megtekinthető nomád lovasharc-bemutató, nomád hadi vívó verseny, dobolnak táltosok, megismerhető lovas nomád csapatjáték, azaz a köböre is. A gyerekeknek íjászatot és ostorfonást tanítanak, simogathatnak és megülhetnek pónikat. Kézművesvásár is lesz, étel és ital a lacikonyháknál, szombat este pedig a TransylMania etnorockegyüttes lép fel, amit Folker-táncház követ. (h. l.)