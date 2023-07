Több vendégszereplést kérnek

Elmondása szerint, olvasta a Csíki Játékszín évadvégi kiértékelését a Krónika online felületén (mert már csak az van), amelyből kitűnik, a szomszédos megyeszékhelyen 273 színházi előadást játszottak a 2022/2023-as évadban, amiből 95 meghívott produkció volt. Egyet közülük ki is emelt: a székelyudvarhelyi és temesvári színházakkal közösen tartott Petőfi-estet, amelyet véleménye szerint Sepsiszentgyörgyön is megnézett volna a színházat szerető közönség. Megjegyezte, hogy a bérletes rendszer Csíkszeredában és Marosvásárhelyen is jól működik, talán itt is megtenné, és végül megismételte, hogy más színházak előadásaira is van igény Sepsiszentgyörgyön, a színházat fenntartó önkormányzat továbbítsa a kérést az intézménynek.

Tárgyaltak már a vendégszereplésekről a Tamási Áron Színház vezetőivel – válaszolta Vargha Fruzsina alpolgármester. Elsősorban az előadások fogadásáról beszéltek, van rá szándék, meg fogják oldani ezt a közeljövőben – ígérte.