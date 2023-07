Büntetik a koldulást

A koldulás visszaszorításáért a helyi rendőrség egy hete kezdett fokozott ellenőrzésekbe. Az intézményt vezető Hadnagy István elmondta: a koldulók megbírságolása csak egyik lépés, amelynek hatékonysága abban az esetben, ha az illetőnek semmije sincs, nem túl magas. A kolduló személyekről azonban nyilvántartást is vezetnek, a kiskorúakat pedig a gyermekvédelmi hatóságra bízzák. Ez akár ki is emelheti őket a családjukból, a gyermekeket ugyanis a szüleik küldik kéregetni, akik a begyűlt pénzből inkább szeszes italt vásárolnak, mint élelmet. Emiatt tapasztalhatták sokan, hogy a gyermekek elutasítják a kiflit vagy más élelmiszert. És Hadnagy István szerint nem is ez a módja a segítésnek, hiszen így akaratlanul is ezt az életformát erősítik, akik egy nehéz helyzetű gyermek helyzetén akarnak javítani. Véleménye szerint jobb helyre megy a pénz, ha az egyházak rászorulókat vagy akár célzottan a roma fiatalokat támogató programjaihoz irányítják, így például a Gyulafehérvári Caritasnak vagy a Máltai Szeretetszolgálatnak.

Koldulókkal a kerthelyiségekben, központi vagy más forgalmas helyeken lehet találkozni, a helyi rendőrség szerint zömük helybeli vagy hetei lakos; utóbbiak esetében a koldulás kísérőjelenség, amíg a szülők virágot, gombát vagy valami hasonlót árulnak, addig a gyerekek kéregetnek.

Kovászna megyében nem jellemző a szervezett bűnbandák által működtetett koldushálózatok jelenléte, habár nagyobb események alkalmával érkeznek a városba ilyenek is – tudatja még a közlemény, amely szerint az elmúlt öt év alatt nagyjából 50 személyt állítottak elő koldulásért Sepsiszentgyörgyön.