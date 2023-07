Kétszáz járművezetőt fújattak szondába

Az akcióban 150 rendőr vett részt, őket csendőrök is támogatták. 26 helyen tartottak közúti ellenőrzést, 253 gépjárművet vizsgáltak át, 434 embert igazoltattak. Az akció során 41 525 lej összértékben 122 bírságot róttak ki, felfüggesztettek 4 vezetői jogosítványt és 3 forgalmi engedélyt. Továbbá 7 bűncselekményt is észleltek. Ezenkívül bárokban, piacokon és más zsúfolt helyeken is ellenőriztek. A rendőrség az utóbbi időszakban naponta fokozott ellenőrzéseket tart, és ígéri, ezeket folytatja. Szerdán egy kábítószer hatása alatt álló gépkocsivezetőt is azonosítottak a 12-es országúton. Az utóbbi napokban három bűnügyi vizsgálati iratcsomót is összeállítottak, mert bicskát találtak különböző helyszíneken, köztéren tartózkodó férfiaknál. (sz.)