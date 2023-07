Esztelnek ünnepelt

Harmadik alkalommal szervezték meg Esztelneken a Fekete Ribizli Ünnepet, mely a kisközség falunapjait is jelenti. A rendezvény kétnapos volt, pörgős, gazdag programmal.

Nagy Mózes szülőfalujában szombaton és vasárnap zajlott a népünnepély, melyet egykoron a falut híressé tevő gyümölcshöz, a fekete ribizlihez kapcsoltak. A településen ugyanis a rendszerváltás előtti időszakban a termelőszövetkezet ültetvényt működtetett, a bogyós gyümölcsöt pedig a helyi „borgyárban” dolgozták fel: egyrészt Goliath név alatt bort palackoztak, a boraljból pedig különleges pálinkát főztek.

Első ízben öt évvel ezelőtt az Angustia Egyesület hozta tető alá Fekete Ribizli Napok név alatt a rendezvényt, a folytatásra objektív okok miatt csak tavaly kerülhetett sor.

Az idei faluünnep a megnyitó után favágó versennyel kezdődött, erre hét csapat nevezett be, kettő Torjáról, egy Lemhényből, négy csapat képviselte a helyi erőket. Ezzel egy időben kezdetét vette a főzőverseny is, melyre öt esztelneki csapat jelentkezett, az anyaországot pedig a testvértelepülés, Nyíradony néptánccsoportja képviselte. A falunapra egyébként csak innen érkezett küldöttség, mivel a segesdiek pár héttel ezelőtt már jártak Esztelneken.

Szombaton délután néptáncgála is volt, fellépett a kézdiszentkereszti Tisztás és Tisztácska, a nyíradonyi Kisliget Néptánccsoport, a helyi Hamuvirág Néptáncegyüttes és a kézdiszentléleki Perkő Néptáncegyüttes. Az első nap záróakkordját a Pittyes2es és Gyufa fellépése adta, ők zenekar kíséretében léptek fel a Nagy Mózes-iskola udvarán felállított szabadtéri színpadon.

Gyergyószárhegy, Mikóújfalu, Gidófalva, Gelence és Ozsdola csapatai negyvenfős fúvószenekar kíséretében, lovak által vontatott tűzoltókocsik mögött vonultak a kurtapataki óvoda melletti területre, hogy bemutassák tudásukat. „Ez alkalommal megszólítottuk a veterán tűzoltókat is, hogy vegyenek részt a vetélkedőn” – mondotta érdeklődésünkre Salamon Balázs polgármester.

A versenyt követően a fúvószenekar szórakoztatta a közönséget, délután pedig a hagyományos szekértoló versenyt is megtartották, erre ötfős csapatok neveztek be. A szekereket búzás­zsákokkal, szalmabálákkal kellett időre megterhelni, a csapattagoknak pedig egy pohár bort is versenyszerűen kellett meginniuk. A csapatokat báránnyal, kakassal és egy nyúllal díjazták.

A rendezvény a 4S Street fellépésével és tábortűzzel ért véget.