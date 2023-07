Nyakukon marad a paradicsom

Szorult helyzetben vannak a déli zöldségtermesztők, nagyon jó a paradicsomtermés, viszont egyszerre érett be, és feltelt a piac.

A paradicsomot kénytelenek a gazdák 1 lejes vagy akár 80 banis áron is odaadni a köztes felvásárlóknak. A Galac megyei Matcán, az ország egyik legnagyobb zöldségtermesztő régiójában, ahol több mint 4000 termelő 1000 hektárnyi fóliasátorban és 2000 hektár szántón termeli a zöldséget, a gazdák paradicsommal a ládában várják a felvásárlót, amelyik nem akar érkezni. Nemrég exportáltak Moldáviába és Ukrajnába is, de most teljesen leállt a felvásárlás. (i. p.)