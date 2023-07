Törvénytelenség, sírgyalázás, uszítás

Elítéli és tűrhetetlennek tartja az újabb törvénytelen úzvölgyi keresztállítást az RMDSZ, és támogatja Csíkszentmárton önkormányzatát a törvényes rend visszaállításában – írta tegnapi állásfoglalásában Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke emlékeztetett, hogy szombaton román „szélsőséges nacionalisták, soviniszták” vonultak be az úzvölgyi katonatemetőbe, hogy „ismételten meggyalázzák a temetőt és az ott nyugvó katonák emlékét”. Felhívta a figyelmet: jogerős bírósági döntés mondta ki, hogy a 2019-ben felállított betonkeresztek törvénytelenül, engedély nélkül kerültek az úzvölgyi katonatemetőbe, és rámutatott, hogy „most szombaton ugyanolyan körülmények között került ki 150 fakereszt – szintén engedély nélkül, törvénytelenül”. Az RMDSZ elnöke szerint az, hogy a helyzet nem durvult el, kizárólag a magyar közösségi vezetőknek köszönhető, akik arra intették a magyarokat, hogy „ne álljanak bele a provokációba”. Hozzáfűzte: Csíkszentmárton önkormányzata egyszer már törvényes úton rendezte a temető helyzetét, és most is erre készül. „Az RMDSZ minden segítséget megad az önkormányzatnak, és mindent elkövet azért, hogy megkapják jogos büntetésüket azok, akik a romániai magyar közösség méltóságába tipornak” – zárta állásfoglalását Kelemen Hunor.

Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) szerint nemcsak történelemhamisítás, hanem a sírgyalázás, az etnikai feszültségkeltés és az uszítás büntetőjogi tényállását is kimeríti az, hogy szombaton a Nemzet Útja (Calea Neamului) nevű román szervezet hívei 150 fakeresztet állítottak fel az úzvölgyi katonatemetőben, ezért a párt feljelenti az elkövetőket és az akciót tétlenül szemlélő rendvédelmi szervek vezetőit. A párt közleménye leszögezi: az Úzvölgyében korábban illegálisan felállított betonkeresztek elbontását érvényes bírósági döntés rendelte el, az újabb keresztek felállítására nem kért és nem is kapott engedélyt a Calea Neamului szervezet.

Az EMSZ rámutatott: a provokációt előre bejelentették a szervezői, a rendfenntartó szervek azonban semmit nem tettek a temetőgyalázás megakadályozására, helyette a helyszínen végignézték, hogyan dúlják fel a szélsőséges provokátorok a honvédek emlékhelyét, Marian Stan csendőrkapitány pedig a sajtónak azt mondta, hogy az úzvölgyi temetőnél nem történt semmi szabályellenes. „Mindez jól mutatja: ha a közösségünk kárára elkövetett cselekményeket észlelnek a hatóságok, a jogállamiság szabályai érvényüket vesztik, a bűncselekmény tényét is kimerítő törvénysértés felett pedig szemet hunynak” – írja az EMSZ. A párt úgy értékeli: az újabb úzvölgyi temetőgyalázás is bizonyítja, hogy a román hatóságok „az állampolitikává emelt magyarellenesség jegyében”, a magyar közösség ellen irányuló provokáció láttán szándékosan megfeledkeznek a törvény által előírt kötelességük teljesítéséről.

A párt továbbra is elfogadhatatlannak tartja azt az alkut, melyet Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök és George Simion, a „magyarellenességéről ismert” Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) vezetője is támogat, mely szerint az úzvölgyi temetőben helyet kell biztosítani egy közös, „más nemzetek” hősei előtt is tisztelgő emlékműnek. Az EMSZ számára „csak egyetlen megoldás elfogadható, éspedig az úzvölgyi temető megőrzése annak, aminek eredetileg szánták: az ott valóban eltemetett hősök nyughelyének” – olvasható a közleményben, amely azzal zárul, hogy „mivel azok, akik a temető ismételt meggyalázását megakadályozhatták volna, újból elmulasztották feladatuk teljesítését, a rendelkezésre álló – fényképes és videós – bizonyítékok összegyűjtését követően” a párt feljelentést tesz a szombati temetőgyalázás résztvevői, szervezői és támogatói ellen.

Csíkszentmárton jogi lépéseket tesz

A község területén található temetők szabályzatának megszegésére hivatkozva készül feljelentést tenni Csíkszentmárton önkormányzata – közölte Birtalan Sándor polgármester, aki szerint a Calea Neamului szervezet aktivistái megszegték ezt a szabályzatot, amikor szombaton behatoltak az úzvölgyi sírkertbe, és illegális keresztállításba kezdtek. Az elöljáró úgy fogalmazott: nehéz elhinnie, hogy a 21. században ilyesmi megtörténhet. „Én bízni akarok a törvény erejében, az elmúlt 3,5–4 év is azt bizonyította, hogy a törvénynek érvényt lehet szerezni” – mondta a korábban kihelyezett betonkeresztek miatt indított és jogerősen megnyert bírósági perekre utalva. Hangsúlyozta: most is a jog szerint fognak eljárni. „Mi a megbékélésben és az egymás mellett élésben szeretünk hinni” – jelentette ki. Hozzátette, hogy készségüket a párbeszédre a védelmi minisztérium képviselőivel is közölték, amikor június 30-án találkoztak a Bákó megyei hatóságokkal. Elmondása szerint ezen a védelmi tárca államtitkári szinten képviseltette magát, és megegyeztek, hogy megpróbálják végérvényesen rendezni a kérdést azon nemzetközi egyezményeknek megfelelően, amelyeket a román hadisírgondozó intézet folytat a magyar, a német és az orosz hatóságokkal, miután ezen nemzetek katonái vannak eltemetve a sírkertben. A polgármester úgy érzi, a helyzet súlyossága miatt a védelmi minisztériumnak kellene végleges megoldást találnia.

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat – amely a pereskedésben segítette Csíkszentmárton önkormányzatát – ügyvédje, Kiss Júlia lapunknak elmondta, hogy ezúttal teljesen más jogi helyzet áll fenn, amely más megoldást kíván. Véleménye szerint most nincs szükség bírósági eljárásra, hanem elsősorban adminisztratív lépéseket kell tenni: az építkezésekre vonatkozó 50/91-es törvény alapján a községi önkormányzat bírságot róhat ki, és elrendelheti a Calea Neamului által felállított fakeresztek bontását, ha ezekre nincs építkezési engedély; büntetni lehet a temető rendszabályának megsértése miatt is, és jelenteni lehet a hatóságoknak, hogy engedély nélküli felvonulás zajlott le közterületen: ezért a szervezőket és a résztvevőket is felelősségre vonhatják.