Dagad az idősotthon-botrány

A rendőrség, valamint a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) februárban hivatalból kezdett el vizsgálódni a gyermekeket, időseket és fogyatékkal élőket ellátó bizonyos bentlakásos otthonok helyzetével kapcsolatban – nyilatkozták ügyészségi források. Tájékoztatásuk szerint a belügyminisztérium meg fogja vizsgálni, hogy érkezett-e bejelentés a rendőrséghez az otthonok szomszédságában élők részéről.

Alexandru Rafila egészségügyi miniszter azt nyilatkozta, hogy az Ilfov megyei egészségügyi igazgatóság (DSP) januárban és februárban végzett ellenőrzéseket a jelenleg kivizsgálás alatt álló idősotthonoknál, de csak kisebb rendellenességeket találtak. Az igazgatóság vezetője (aki ideiglenesen töltötte be a tisztséget) egyébként tegnap lemondott. A miniszter hangsúlyozta: a hatósági ellenőrzések sok esetben a „papírokra” korlátozódnak, az otthonokban zajló tulajdonképpeni tevékenységre nem terjednek ki, ezért javasolni fogja a vonatkozó törvények módosítását.

A szociális otthonokról a parlament rendkívüli ülésszakán is beszéltek. Ezt azért hívták össze, hogy kimondják a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) vezetői tisztségének megüresedését, de a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) törvényhozói kérték az ülésszak meghosszabbítását, hogy az illetékes szakbizottságok hallgathassák meg az idősotthonokban bekövetkezett „katasztrófákért” felelős személyeket, köztük Marius Budăi munkaügyi minisztert; ezt a javaslatot azonban nem bocsátották szavazásra. Megszólalt a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Nicolae Ciucă volt kormányfő is: elfogadhatatlannak minősítette a történteket, kérte a felelősök megbüntetését, és kifejezte meggyőződését, hogy „kormányzati szinten zajlik egy elemzés, amely a megfelelő intézkedésekkel fog zárulni”.

A Marcel Ciolacu kormányfő által elrendelt ellenőrzések tegnap országszinten megkezdődtek, és Bukarest negyedik kerületi szociális és gyermekvédelmi igazgatóságának (DGASPC) vezetőségét rögtön le is váltották, mert az egyik házban, ahol hat állami gondozásban levő kiskorút neveltek, a falak, a bútorzat, a higiéniai berendezések állapota és az élelmiszertárolás körülményei sem feleltek meg az előírásoknak. A létesítményt bezárták, a gyermekeket más intézménybe költöztették.