Az amerikai elnököt, akinek repülőgépe, az Air Force One tegnapra virradó éjjel szállt le a londoni Stansted repülőtéren, Rishi Sunak a Downing Streeten fogadta. Biden a 40 perces találkozón „sziklaszilárdnak” minősítette Nagy-Britannia és az Egyesült Államok viszonyát, azzal együtt is, hogy a két szövetséges ország között nem sokkal az amerikai elnök londoni érkezése előtt ritkán tapasztalható feszültség alakult ki. Ennek közvetlen előzményeként a Fehér Ház pénteken újabb katonai segélyt jelentett be Ukrajna számára, és a csomagban ezúttal kazettás bombák is szerepelnek.

Az ENSZ 2008-ban betiltotta az ilyen típusú fegyverek használatát, és az erről szóló egyezményhez 123 ország csatlakozott – köztük Nagy-Britannia –, az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna azonban nem. Az amerikai döntés után Ri­shi Sunak – jóllehet nyíltan nem bírálta az amerikai kormányt – kijelentette, hogy Nagy-Britannia a kazettás bombák tilalmáról szóló egyezmény aláírójaként „nem szorgalmazza” ezeknek a fegyvereknek a használatát.

A Downing Street szóvivője Biden és Sunak kétoldalú megbeszéléséről tartott tegnap délutáni tájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy „mindkét ország maga hozza meg döntéseit”, és az Egyesült Államok „más álláspontot” képvisel a kazettás bombák ügyében, mint Nagy-Britannia. A szóvivő felidézte Rishi Sunak hétvégi kijelentését arról, hogy London részese a kazettás fegyvertípusok tilalmáról szóló ENSZ-konvenciónak. A Downing Street illetékese szerint Sunak és Biden a hétfői kétoldalú megbeszélésen megvitatta a brit kormányra a kazettás fegyverek gyártását és használatát tiltó konvencióból eredő kötelezettségeket, és azt, hogy London ebből következően „nem szorgalmazza” az ilyen fegyverek használatát. „Kitartunk az egyezményből eredő kötelezettségeink mellett, és azon álláspontunk mellett is, hogy nem szorgalmazzuk (a kazettás fegyverek) használatát” – fogalmazott a brit miniszterelnök szóvivője. A Downing Street a kétoldalú találkozóról ismertetett beszámolójában kiemelte: Joe Biden és Rishi Sunak egyetértett annak szükségességében, hogy Svédország „gyors ütemben” teljes jogú NATO-taggá váljon.

Az amerikai elnök és a brit kormányfő fontosnak nevezte azt is, hogy a partnerországok adják meg Ukrajnának az Oroszországgal vívott háború megnyeréséhez és az igazságos, tartós béke megteremtéséhez szükséges támogatást, és vállaljanak kötelezettséget Ukrajna hosszú távú védelmére.

Joe Biden és Rishi Sunak az elmúlt öt hónapban ötször találkozott egymással különböző nemzetközi rendezvényeken, de az amerikai elnök hivatali idejének kezdete óta most először tett hivatalos látogatást a Downing Streeten. Biden és Sunak még a héten újból találkozik, mivel mindketten részt vesznek a kedden kezdődő vilniusi NATO-csúcstalálkozón.

Joe Biden tegnap délután felkereste III. Károly királyt a brit uralkodók legnagyobb és legősibb rezidenciáján, a London nyugati határán fekvő windsori kastélyban, ahol katonai tiszteletadással fogadták. Az udvar tájékoztatása szerint a király és az amerikai elnök tegnapi megbeszélésének napirendjén elsődleges helyre kerültek a környezetvédelmi kérdések. Joe Biden nem volt jelen a brit uralkodó május 6-i koronázásán, amelyet a londoni Westminster-apátságban, az angol-brit monarchia ősi koronázó templomában tartottak – képviseletében felesége, Jill Biden vett részt a ceremónián –, de a Downing Street és a Fehér Ház már korábban jelezte, hogy az amerikai elnök következő európai látogatásán mindenképpen felkeresi III. Károly királyt.