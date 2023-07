Három ilyen haláltáborszerű házat ürítettek ki a múlt héten, kettő közülük Voluntari városában található, és egy Gábor arkangyalról elnevezett egyesület működtette őket, a harmadik a szintén Ilfov megyei Afumați községben üzemelt; mindegyik közpénzből. A hatóságok hat megyében és Bukarestben tartottak házkutatásokat, és azon melegében előzetes letartóztatásba helyeztek 4 személyt, további 11 személy pedig házi őrizetbe került. Két ellenőrző felügyelőség vezetőjét Marcel Ciolacu kormányfő váltotta le a következő napokban, egy harmadik Alexandru Rafila egészségügyi miniszter felszólítására hétfőn mondott le. Eddig minden hivatalos személy tagadta, hogy köze lett volna a visszaélésekhez, de az idősek, betegek és gyermekek bentlakásos otthonainak működését 20 éve követő Centrul de Resurse Juridice (CRJ) nevű civil szervezet és az Ilfov megyei visszaéléseket leleplező újságírók elmondták, hogy Voluntari polgármestere (aki Gabriela Firea családügyi miniszter férje) és a munkaügyi miniszter is tudott arról a kegyetlen bánásmódról, amit az intézményben élőkkel szemben alkalmaztak. Éheztették, verték, dolgoztatták őket, volt, akit ágyhoz kötöttek vagy begyógyszereztek és hagyták saját ürülékükben heverni, a tetvek és poloskák által okozott sebeket nem kezelték, a ruhákat rovarirtóval fújták be. Egyeseknek a nyugdíját vagy a lakását is elvették, mindemellett pedig csúfolódtak is velük.

A voluntari-i házak szomszédságában élők már 2021 őszén jelentették az általuk észlelteket, a fájdalmas kiáltásokat, a kerítésnél télen is meztelenül kolduló betegeket a rendőrségnek és az önkormányzatnak, utóbbit pedig be is perelték, mivel a sokadik beadványukra sem kaptak választ. A per 2022 elején kezdődött, és 2023 márciusában elveszítette a város, Florin Pandele polgármester azonban ezután sem tett semmit a bántalmazottak védelmére. Ugyanígy Marius Budăi munkaügyi miniszter sem, akinek a CRJ 2022 őszétől 2023 tavaszáig négyszer jelezte a voluntari-i otthonokban tapasztaltakat; válaszul Budăi idén márciusban egyoldalúan felbontotta azt a szerződést, amely feljogosította a civil szervezetet a bentlakásos otthonok látogatására. Ugyanakkor a Gábor arkangyal egyesület pert indított a feljelentést tevő szomszédok ellen, rágalmazásért.

Ezen a héten Marcel Ciolacu kormányfő utasítására országos ellenőrzési kampányt indított az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség (ANPIS), amelynek emberei mindjárt az első napon (hétfőn) összesen 446 szociális intézményt vizsgáltak át. Négyet közülük bezártak (kettőt Konstanca, egyet-egyet Giur­giu és Maros megyében), 22-nek felfüggesztették a tevékenységét (ezek közül egy Arad, egy Konstanca, egy Temes, két Ilfov és hét Giurgiu megyében van, tíz pedig Bukarestben). Ilfov megyében egy félkész épületben 11 elbújtatott személyt találtak, akiket az egyik voluntari-i idősotthonból vittek át gondozóik; a 11 idős embert (köztük néhány fogyatékkal élő is van) kórházba szállították.

Az esetről Klaus Iohannis államfő is véleményt nyilvánított: nemzeti szégyennek nevezte a történteket, és kijelentette, hogy olyan intézkedésekre van szükség, amelyek „gyökerestől kiirtják a rosszat”. Meglátása szerint eltérő mértékben ugyan, de sokan felelősek az előállt helyzetért, és elképzelhetetlennek tartja, hogy az ellenőrző hatóságok nem ismerték ezeket a szörnyűségeket. Gyors és határozott közbelépést szorgalmazott, de nem gondolja, hogy összeomlott a szociális ellátási rendszer, mert számos olyan otthon létezik az országban, amely kifogástalanul működik.