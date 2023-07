Nyári zenetábor Sepsiszentgyörgyön

A július első hetében zajló, második alkalommal megszervezett zenetáborban négy pedagógus, Domokos Orsolya, Kovács Janka-Hanna, Makkai Zoltán, illetve Kerezsi Gyopár Iringó vezette a tevékenységeket, melyen diákok több generációja vett részt. Mint arról lapunkat tájékoztatták, a foglalkozásokon arra törekedtek, hogy a tanév során elsajátított ismereteket elmélyítsék, a tananyagot játékos formában tálalják, emellett hangsúlyt fektettek a zeneelméleti ismeretek gyakorlati átültetésére, de támpontokat, irányelveket is biztosítottak a diákok számára a zenében való tájékozódáshoz. „Fontosnak tartottuk elősegíteni azt, hogy a fiatal zenészgeneráció számára valós, kreatív művészetté váljon az iskolapadban szerzett zeneelméleti ismeretek sokasága. Alkalmunk volt minden résztvevővel egyéni szinten is foglalkozni, erre a tanórákon – mivel a zeneelméletet csoportos tanórákon tanítjuk – nincs lehetőség” – részletezték beszámolójukban.

A tanulás mellett a szervezők kiemelten figyeltek a közösségteremtésre is, a tábor ideje alatt a diákoknak lehetősége nyílt más közegben ismerkedni egymással és tanáraikkal is, így vált közvetlenebbé a viszony oktatók és tanítványaik között. Új barátságok születtek, s az együtt töltött öt nap a csapatépítésnek, önismereti játékoknak, kulturális tevékenységeknek egyaránt kedvezett. A résztvevők visszajelzéseiből kiderült, hasznosnak tartották a tevékenységeket, az egyéni foglalkozásokat, tetszett a hangulat meg a társaság, és értékelték azt is, hogy az oktatás, valamint esti kikapcsolódás során a nyelvtanulásra is alkalom adódott.