Szombaton Tulceán rendezték meg a Delta Triathlon nevet viselő megmérettetés 2023-as kiírását, amely az olimpiai távon induló U23-as és Elit kategóriájú versenyzők számára országos bajnokság volt. Utóbbiban rajthoz állt a Sepsiszentgyörgyi Tri-Aluta SK sportolója, Budai Róbert Zsolt is, és az openben elért negyedik helyezés mellett egy bajnoki címet is begyűjtött.

Több mint 200 sportoló nevezett a Román Triatlon Szövetség égisze alatt szombaton Tulceán megtartott Delta Triathlon nevet viselő megmérettetés 2023-as kiírására. A mezőnyben ott volt a Sepsiszentgyörgyi Tri-Aluta SK sportolója, Budai Róbert Zsolt is, aki az Elit kategória olimpiai távú – 1500 méter úszás, 10 kilométer futás, 40 kilométer kerékpározás – viadalában tette próbára magát. A szervezők közlése szerint az U23-as és Elit korcsoportúak számára ez volt az idei esztendő országos bajnoksága, a megyeszékhelyi sportklub versenyzője pedig aranyéremmel fejezte be a megmérettetést, openben viszont a negyedik lett. Budai 20:07 perccel tudta le az úszást, majd 32:25 perc alatt teljesítette a szaladást, s végül biciklire váltva 1:03:03 óra alatt tekerte le a triatlon utolsó, leghosszabb számát, és 1:55:36 órás időeredménnyel fejezte be az erőpróbát.

Eredmény: ♦ open: 1. Vlad-Adrian Remzing (ACS Smartatletic) 1:53:13 óra, 2. Rögöz-Lőrincz Erik (Kolozsvári Politechnika) 1:54:18 óra, 3. Artur Nazluian (Bukaresti Unstoppable SK), 4. Budai Róbert Zsolt (Sepsiszentgyörgyi Tri-Aluta SK) 1:55:36 óra ♦ elit (országos bajnokság): 1. Budai Róbert Zsolt 1:55:36 óra, 2. Alex Ion (Bukaresti Un­stoppable SK) 1:57:16 óra, 3. Mihail Chindriș (Kolozsvári Politechnika) 1:59:38 óra. (tif)