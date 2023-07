A Ferencváros sokkal jobban kezdte a mérkőzést, szinte azonnal volt két nagy helyzete, de a nyáron igazolt Varga próbálkozását védte a feröeri kapus, majd a magyar válogatott támadó nem sokkal később fejjel célt tévesztett. A zöld-fehér rohamok hamar abbamaradtak, a kiszabaduló szigetországiak pedig veszélyes beadásokkal próbálkoztak, Dibusznak kétszer is bravúrral kellett védenie. Bár a szórványos ferencvárosi támadásokból született egy lesgól, mégis a magyar bajnok örülhetett jobban a gól nélküli döntetlennek a szünetben, mert a feröeri beadások egyike után a keresztlécen csattant a labda. A folytatás jóval eseménytelenebb mezőnyjátékkal telt, a kapuk egyáltalán nem forogtak veszélyben. A cserék sem segítettek az idény eleji formát mutató Ferencváros játékán, amelyet a műfű és a szűk pálya is hátráltatott, így a magyar bajnok nem tudott előnyt kicsikarni a visszavágóra, azaz ugyanúgy 0–0-lal kezdte a BL selejtezőjét, mint egy éve a kazah bajnok otthonában.

„Azt kaptuk, amit vártunk. Nyilván egy ilyen pályán és környezetben hasonló játékra számítottunk. Tudtuk, hogy az ellenfél erős a rögzített helyzetekben, ettől függetlenül győzni szerettünk volna, és ilyen körülmények között is próbáltuk felvenni a harcot” – nyilatkozta Sztanyiszlav Csercseszov. „Számos mérkőzés óta veretlen az ellenfél, szóval tudtuk, hogy győztes mentalitással állnak fel ellenünk, de ez egy oda-vissza vágós történet, úgyhogy hazai pályán, saját nézőink előtt szeretnénk kiharcolni a továbbjutást” – tette hozzá a vezetőedző.

A visszavágóra jövő szerdán 19 órától kerül sor a Groupama Arénában. A párharc győztese a svéd BK Häcken és a walesi The New Saints továbbjutójával találkozik, míg a vesztese átkerül a Konferencia Ligába, ahol az ír Shamrock Rovers és az izlandi Breidablik közti párharc vesztese vár rá. Az előző idényben az Európa-liga nyolcaddöntőjéig menetelő Ferencváros tavaly a kazah Tobol vendégeként is gól nélküli döntetlennel rajtolt.