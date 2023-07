Hogy Háromszék lakossága mindig is szeretett olvasni, afelől nincs kétség. Elegendő egy pillantást vetni a SepsiBook remek statisztikáira, megkérdezni a vásárokon a könyvkereskedőket, online könyvcsoportban sincs hiba (lásd: Zamat Store-Bookline, Facebook), de szerzőink is vannak, mondhatni rakásra, a Háromszéki Kortárs Szépírók oldal összesen 90 (!) olyan írót-költőt sorol fel, akik napjainkban alkotnak, a közelmúltban alkottak, és szorosan kötődtek-kötődnek Háromszékhez. Adott tehát egy könyvszerető közösség – és adott egy olyan helyzet, amikor ez a közösség nem igazán ismeri a háromszéki szerzőket.

Ugorjunk. A megyének két próbálkozása is volt az átkosban az írók, költők felsorolására, sorakoztatására. Az első antológia 1969-ben jelent meg, a Kapuállító címet viselte, szerkesztette Jecza Tibor, kiadta a (milyen szép titulus!) Megyei Művelődési és Nevelési Bizottság. A második Kapuállítóra ugyancsak várni kellett, egészen 1982-ig, akkor Czegő Zoltán szerkesztésében jelent meg. Mindkét antológia tele neves, veretes szerzőkkel, akik az akkori kulturális élet központjában álltak, éltek, alkottak – ám egyik gyűjtemény sem emlékezett meg a múltról, ami így adóssággá alakult. A változások után volt próbálkozás a Kapuállító feltámasztására, ez ilyen vagy olyan okok miatt meghiúsult, lényeg, hogy 2000-ig semmiféle mű nem jelent meg, mely egybe forrasztotta volna a háromszéki szerzőket. És akkor jött egy remek kiadvány, melyet a Charta Kiadónak lehet köszönni, nevezetesen az Özönvíz antológia, mely Bogdán László, Csiki László, Czegő Zoltán, Farkas Árpád, Magyari Lajos, Tömöry Péter, Vári Attila verseit tartalmazza, illusztrációnak Bortnyik György fotóit használja. Tudni kell e három könyvről, hogy az egykori Megyei Tükör, a jelenlegi Háromszék napilap szerzői körül gravitált, mintegy önkéntelenül is bizonyítva azt, hogy e lap bizonyos értelemben túllépi az egyszerű napilapok kereteit, megkerülhetetlen szerepe volt és van Háromszék kulturális életében.

2023-ban értünk a hatalmas adósság törlesztéshez, egyelőre versben. Későn, idejében, jókor – lényegtelen, koncentráljunk a vanra. A munkára a baróti Tortoma Kiadó vállalkozott a Háromszéki Téka sorozat keretében, Egyed Emesét kérve fel a kötet összeállítására, a szerkesztést Kun-Gazda Gergely végezte. „Egy antológia verseit lapozgatni, ízlelgetni, felfedezni érdemes. E kötetben laza időrendben követik egymást a versek, de reményeink szerint lehetővé teszik a keresztül-kasul olvasást, az új és a régi szövegek összeszövődését is. Beidegződések, tanult csoportosítások helyett olvasgatásra, a lélek tájainak új meg új benépesítésére és a helyi vagy a térséghez pályájuk révén kapcsolódó szerzők jobb megismerésére hívjuk az olvasót. Célunk a hely szellemének tudatos gazdagítása is, amikor a születési helyétől messze kerülő vagy egy-egy lap olvasóin kívül kevéssé ismert szerzőkre is felhívjuk a figyelmet” – fogalmaz Egyed Emese a kötet előszavában. És valóban: a kiadvány a jól ismert helyi szerzőkön kívül tartalmaz olyanokat is, akik kevésbé erős szálakkal kötődnek Háromszékhez, de pályájuk alatt megfordultak itt, hátrahagyva alapos lenyomatukat.

A nem mindennapi munka talán legfontosabb érdeme, hogy a múlt korszak szerzőit is sorakoztatja, így egységes képet kap Háromszék költői világáról az olvasó. Ez által az antológia némileg át is minősül: egyrészt vitathatatlanul történelmi pillanat, hiszen egybeköt mindenkit, másrészt az irodalom jelenkori állásáról is mintegy képet kap az olvasó. Az, hogy merész módon a háromszéki fordítók világába is elvezet, már külön csemege.

Következik majd a Háromszéki írók antológiája, mellyel együtt immár teljes képet lát az olvasó Székelyföld e szögletének irodalmáról. Vagyis inkább az egész Székelyföldről – hiszen a szerzők elszármaztak, illetve jönnek-mennek (nyughatatlan emberfajta!). Éppen ezért ne egy, hanem két példányt vásároljon a könyvből: egyrészt könyvet ajándékozni nem szégyen, másrészt e kiadványnak ott a helye minden háromszéki polcán.

Adósságunk tehát törlesztve.

MIKLÓSSI SZABÓ ISTVÁN

A kiadvány megvásárolható háromszéki könyvesboltokban, a Háromszék újságárudáiban, illetve megrendelhető az erdelyikonyv.hu oldalon.