Oázis a városban

A közterek, parkok csendes pihenőhelyeket kínálnak a hűsölni vágyóknak. A sepsiszentgyörgyiek egyik közkedvelt helyszíne tagadhatatlanul az Erzsébet park. A városi kertészet munkatársai gondoskodnak arról, hogy tavasztól télig millió illatos virág pompázzon itt és a város közel 800 köztéri zöldövezetében, út menti villanyoszlopain, a lakosság igényei alapján kialakított lakónegyedi pihenőhelyein egyaránt.

Virágos Sepsiszentgyörgy. Egyszerű és sokatmondó, ugyanis Sepsiszentgyörgy 2019-ben valóban elnyerte a legvirágosabb külhoni település díját a Virágos Magyarország környezetszépítési versenyben. Városunk szépségére, gondozottságára már akkor felfigyelt egy tájépítészekből álló szakmai zsűri.

Az önkormányzat számos köztéri installációval teszi még hangulatosabbá mindannyiunk nyarát. Pár napja öltött nyári ruhát a fotókeret, amely ezúttal a tengerparti hangulatot csempészi be a fák lombjai közé, lehetőséget teremtve, hogy lencsevégre kapjuk a családdal, barátokkal töltött pillanatokat. A fotókeret 2019 óta eddig tizenkét alkalommal kínált alkalomhoz illő hátteret az emlékek megörökítéséhez: ha március 15-én piros-fehér-zöld virágokba borul, augusztus 20-án koronát kap, nyáron napraforgók, tengeri csillagok díszítik, ősszel gyümölcsökkel megrakva, télen pedig angyalszárnnyal láthatjuk. Ez a sok szín és forma mind-mind helyi virágkötők és tervezők ötlete és munkája alapján kel életre.

Nincs ez másként a városunk védjegyévé vált #SEPSI óriásbetűkkel sem, amely idén nyáron tizenkilencedszer újul meg helyi tervezők ötletei alapján, lehetőséget teremtve a tehetségek megnyilvánulására. Aki ránéz a #SEPSI-re, szinte már előre tudja, hogy épp mire készül a város. Szimbolikus üzenőfal és a fiatalok, gyerekek közkedvelt találkozási és fotózkodási helye egyben.

Él a főtér, amelynek már annyira természetessé vált a léte, annyira belaktuk, hogy el sem tudnánk nélküle képzelni a várost. Talán el is felejtettük, hogy régen itt még autók burrogtak és taxik állomásoztak. Ahol régen füst és zaj volt, most hatalmas tér várja a sepsiszentgyörgyieket és az ide látogatókat. Ráadásul ezt biztonságosan birtokba vehetik a gyermekek, nem kell többé attól tartaniuk a szülőknek, nagyszülőknek, hogy elütheti őket egy autó. Ahol korábban dübörgött a forgalom, ott most virággal borított padokon pihennek az idősek, szökőkút csobog, és immár harmadik éve hűsölhetünk a szintén helyi tervezők által megálmodott párakapu alatt, amely igazi felfrissülést ad a kánikulában.

A merészebbek pedig egyenesen a városi strand medencéiben csobbanhatnak, amely az évek során a sepsiszentgyörgyiek egyik legkedveltebb nyári szabadidős létesítményévé vált. Az önkormányzat 2016-ban újította fel, bővítette ki és látta el élményfürdős elemekkel. Népszerűsége azóta is töretlen, így nem véletlen, hogy más városokból is előszeretettel látogatják.

Kincsesládánk, Sugásfürdő

A kalandra vágyók rendszerint kikívánkoznak a városból, gyalog, két keréken vagy épp a kisvonat fedélzetén ülve, úti céljuk nem más, mint a város ékszerdoboza, Sugásfürdő. Borvízforrások, friss levegő, árnyas ösvények, az üdülőtelepre kiérve pedig egy egész szórakozásra ki­épített komplexum kárpótolja a megtett út fáradalmait. Itt teniszezéssel lehet elütni az időt, a Sugás SPA medencéjében lazítani, de népszerűek a kezelőközpont szolgáltatásai is. Az örökmozgók falat másznak, minigolfoznak vagy csak egyszerűen belefeledkeznek a fák lombjai között kiépített kalandpark elemeibe. Döntsünk bárhogyan, minden lehetőség adott, hogy itthon is tartalmasan és izgalmasan töltsük a nyarat.

