ÖLT AZ ÍTÉLETIDŐ. Két székelyjói (Săcuieu) férfit megölt és nyolc tehenüket is elpusztította egy villámcsapás szerda este Kolozs megyében, a Vlegyásza térségében, 1700 méteres magasságban. A 43 és a 44 éves férfiak holttestét hegyimentők hozták le. Csütörtök délután több belföldi és Budapestre tartó nemzetközi vonat is elakadt Erdélyben a vasúti pályát is megrongáló viharok miatt. Károkat és áramszüneteket jelentettek Hargita, Beszterce-Naszód, Hunyad, Suceava és Neamț megyéből is: magasfeszültségű vezetékek szakadtak el, fák dőltek ki, háztetőket tépett le a szél, melyek gépkocsikat rongáltak meg, Bethlenben az épülő körgyűrű Szamoson átívelő hídjának betongerendáit emelte meg és törte össze a vihar, számos településen szünetel az áramellátás. (Maszol / MTI / Agerpres)

MEGVAN A NYOMVONAL. 12 évi vajúdás után a közúti infrastruktúráért felelős országos társaság (CNAIR) jóváhagyta a Ploieşti–Brassó autópálya végleges nyomvonalát – közölte Facebook-oldalán a társaság vezérigazgatója. Cristian Pistol bejegyzése szerint a 112,7 kilométer hosszú sztráda 12 csomóponttal és 13 alagúttal (amelyek hossza összesen 12,4 kilométer lesz) rendelkezik majd, és 23 közigazgatási egységet érint. Megépítésének becsült költsége 5,5 milliárd euró, áfa nélkül. Azért van rá szükség, mert a Prahova völgye – különösen a Comarnic-Predeal szakasz – a legzsúfoltabb országút Romániában; az autópálya megépítését 2011 óta ígéri minden kormány, ám eddig csak 6 kilométert adtak át belőle Brassó megyében, Keresztényfalva és Barcarozsnyó mellett. (Agerpres/130km.ro)