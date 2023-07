Ma zárul a sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítvány hétfőtől tartó kézműves gyermektábora a Benedek-mezőn. A napközi táborban félszáznál több 7 és 12 év közötti gyermek vesz részt, főként megyeszékhelyiek, de a környező falvakból és Brassóból is, sőt, még Coloradóban élő, itt nyaraló kislány is akad. Zömmel visszatérők, de olyan kezdő is került, aki életében tűt sem látott.