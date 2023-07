Nagy Zalán Péter nem először jár a könyvtárban, mégis mindig elcsodálkozik, mennyi mindent írtak a tanult emberek, Bodor Dorkának tetszett a feldolgozott regény, Mózes Nóra a szövés és olvasás mellett leginkább a játékokat kedvelte, Manția Ábel is a csapatjátékokban érezte legjobban magát, két visszalépőnek köszönhetően Tölgyesi Márk és Pünkösti Rebeka Noémi pótlistán jutott be a táborba, mindketten szerencsésnek érzik magukat. A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium, a Váradi József Általános Iskola és a Református Kollégium tizenöt harmadikos, negyedikes diákja ezen a héten Kemény Gabi A konkrét hiúz – avagy két és fél nap kaland öcsémmel és egyéb állatfajtákkal című regényével ismerkedett, általa sokat beszéltek környezetvédelemről, állatokról és még többet arról, hogy milyen jó megismerni egymást, együtt lenni barátokkal és csapatban játszani. Ezt Hollanda Andrea táborvezető, a könyvtár olvasószolgálatának irányítója mondta lapunknak. A negyedikesek közül többen beszámoltak arról, hogy az elmúlt öt év alatt milyen jó közösséggé vált az osztályuk, ezt az érzést a táborban is megélték, ezért szerettek itt lenni. A táborvezető azt tapasztalta, a gyermekek ismernek szerzőket, könyveket, jól olvasnak, de ez még az a korosztály, akik jobban megértik a szöveget, nagyobb élményt nyújt számukra, ha felolvasnak nekik.

A ma záruló tábor igazi csemegéje volt a tegnapi zene- és hangszertörténeti interaktív gyermekelőadás, amelyet Ferencz Áron sepsiszentgyörgyi dobos tartott a Gábor Áron-teremben. A jó pedagógiai fogásokkal fűszerezett együttlét ötven perce alatt az emberiség fejlődésének útját követve dobok és többféle ütős hangszer segítségével járták végig közösen a ritmus, a hang, a csend, a zene világát és szerepüket a természetben. A Dobbanó hangok című koncert-tanóra az elmúlt tanévben több kolozsvári iskolában aratott sikert az elemi és gimnáziumi diákok körében, amelynek Ferencz Áron megfogalmazásában az a célja, hogy erősítse a gyermekekben a zene iránti szeretetet és kedvet teremtsen a kreatív önkifejezéshez.

A második Csodalámpa-táborral nem ér véget a Bod Péter Megyei Könyvtár szünidős gyermekprogramjainak sora, jövő keddtől négy héten keresztül várják délelőttönként a gyermekeket a Kertkönyvtárba, ahol 10.30-kor kezdődik a meseolvasás, amelyet közös foglalkozás, majd 12 óráig szabad játék követ.