Városligetet képzeltek el Barótnak

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tájépítészeti szakának harmadéves diákjai által a baróti Keleti-tó környezetének – majdani városliget – rendezésére készített javaslatokat a művelődési ház kistermében mutatták be. A négy egyetemista csapat fél év alatt készített, több szempontot is figyelembe vevő tervei természetesen különböztek, de abban mindannyian egyetértettek, a helyszín kiválóan alkalmas minden olyan tevékenységre, aminek köze van a pihenéshez és szórakozáshoz. Benedek-Huszár János polgármester úgy vélte, időbe fog telni, amíg az elképzelésekből bármi is megvalósul, de meggyőződése, hosszú távon igenis, a város fontos helyszíne lesz a városliget. Úgy fogalmazott, amíg ő a polgármester, nem fogja támogatni, hogy bárki is haszonbérbe vegye a területet, annak fejlesztését és működtetését a városházának kell megoldania.