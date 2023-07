Rövid lesz a rétyi fürdőidény

Idén a község saját költségvetéséből megerősítették a gátat a Feketeügy felől, azon a 150 méteres szakaszon, ahol a legrosszabb állapotban volt, és teljesen új zsilipeket szereltek fel – közölte Dombora Lehel; reményeik szerint ezzel elejét veszik a víz gyors elszivárgásának. Egy kicsit a parton is egyengettek, ha már ott voltak a gépek, de nagyobb rendezésre nem gondoltak. A következő szakaszban kölcsönkért öntözőberendezésekkel fognak vizet pumpálni a tómederbe a Feketeügyből. A folyó aktuális hozamának 30 százalékát merhetik át, ehhez minden jóváhagyásuk megvan. A polgármester becslése szerint egy hétnél hosszabb idő kell ahhoz, hogy egy méterrel megemeljék a vízszintet, közben pedig ki fog derülni, hogy máshol van-e gond a gáttal. A tómeder természetes feltöltése azért nem jön számításba, mert a szükséges vízmennyiséget a Szacsva-patak – onnan jön a víz a két kisebb horgásztavon keresztül – még az elmúlt hetek esőzései után sem tudja már biztosítani. Amúgy a Feketeügy vizéért is fizetni kell: kapásból nem tudta az elöljáró, hogy köbméterenként mennyit, de abban biztos, hogy a pumpák működtetéséhez szükséges üzemanyag fog több pénzbe kerülni.

Ha a víz megvan, szintén kölcsönkért gépekkel fogják a hínárt kiszedni a tónak legalább a fürdőzésre használt részéből: ez legalább kétheti munka. A hínárnak egyébként előnye is van, szűrőhatásának köszönhető, hogy a vízminőség most is megfelelő, de nyilván akkor is ellenőriztetni fogják, amikor a feltöltéssel és a takarítással végeznek. A vízszint stabilizálásához szükséges szivattyúállomás megépítése már jövőre marad, de még a nyári szezon kezdete előtt üzembe akarják

helyezni – mondta még Dombora Lehel.

Fürdeni ugyan most is lehet, de az alacsony és hínáros víz még a nyári vakációs kánikulában sem vonzó: tavaly ilyenkor hétköznaponként is többen voltak a vízben és a parton is, mint idén a hétvégeken, s habár néhány sátorozó azért akad, a szokásos nyüzsgés-zsibongás-zenebona helyett békés csend fogadja a látogatót. Ezt amúgy jó lenne megtartani akkor is, amikor ismét lesz élet: sokkal kellemesebb madárdalt hallgatni a víz mellett, mint összevissza bömbölő hang­szórókat.