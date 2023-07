Két héten belül ez már a második nagy létszámú roma csoport, amely megpróbál letelepedni a Maros-parton: június végén Szilágy megyei személyek érkeztek, szintén kóberes szekerekkel. Akkor a férfiak a Maros-parton maradtak, az asszonyok és gyermekek Marosvásárhelyen a belvárosban, illetve piacokon koldultak. A marosvásárhelyi helyi rendőrség arra kéri a város lakosságát, hogy ne adjanak pénzt a kéregető személyeknek, mert ezzel csak bátorítják a tettüket, és még több koldus lepi el a várost. (Székelyhon)

BONÉ FELLEBBEZETT. A barátnője meggyilkolásáért 21 évi és 3 hónapi börtönre ítélt Boné Ferenc volt egyetemi oktató fellebbezést nyújtott be a Kolozs megyei törvényszék alapfokú döntése ellen. Boné tavaly májusban ölte meg a 30 éves barátnőjét, Molnár Beátát, holttestét elrejtette, és megpróbált elmenekülni az országból, de Nagyváradon elfogták; szeptemberben állították bíróság elé emberölés vádjával. A perben az ügyész a kiróható maximális büntetést, húszévi börtönt kért, amihez a bíró hozzáadta a korábbi felfüggesztett, 15 havi szabadságvesztést is, amit Boné azért kapott, mert a nyílt utcán brutálisan összeverte akkori barátnőjét, aki hónapokig tartó kórházi kezelésre szorult. A gyilkossági perben Boné védőügyvédje azt kérte, hogy csökkentsék egyharmadával a várható büntetést, mert a vádlott beismerte tettét, és együttműködött a vizsgálati szervekkel, a bíróság azonban a szökési kísérlet miatt nem számított be enyhítő körülményeket. (Maszol)

ARANYÉRPÓTLÉK AKTATOLOGATÓKNAK. A Neamț megye önkormányzatának szociális intézményeiben dolgozó alkalmazottak mostantól aranyérpótlékra és hétnapi ráadás szabadságra is jogosultak: a megyei tanács június végén fogadta el az erre vonatkozó határozatot. Ezt egy munkaorvosi szakvéleménnyel indokolták, amely szerint a szociális intézmények vezetői, alkalmazottjai és sofőrjei számos kockázatnak vannak kitéve, mivel sok időt töltenek ülve – vagy a számítógép előtt, vagy a gépkocsik kormányánál –, ami miatt fennáll a veszélye, hogy egészségügyi problémáik lesznek, többek között aranyerük. A tervezetet először Ionel Arsene, a megyei önkormányzat azóta korrupció miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélt, az ítélet végrehajtása elől Olaszországba menekült volt elnöke terjesztette a testület elé még februárban, de akkor a sajtóvisszhang miatt levették a napirendről, most azonban nélküle is megszavazták. Ami a ráadás szabadnapokat illeti, a megye két szociális intézményében már 2019 óta nyolc napot adnak az alkalmazottaknak, egy harmadikban pedig 2022 óta tízet. Az említett orvosi szakvélemény egyébként azt is megállapítja, hogy nem csupán az aranyér „veszélyezteti” az alkalmazottakat, hanem a számos eldöntendő kérdés miatt a stresszfaktor is magas, az irattárban levő régi dokumentumok biológiai fertőzést okozhatnak, a számítógépek képernyői pedig a látást károsíthatják. A közalkalmazottak egyébként mintegy 50-féle pótlékot kapnak Romániában. (Krónika)