Bejelentésekben gazdag volt a hétszeres bajnok és nyolcszoros Román Kupa-győztes Sepsi-SIC múlt hete, hiszen Maria Jespersen távozása mellett négy új érkezőt, valamint az újabb Euroliga-selejtező játszásáról adott hírt a megyeszékhelyi zöld-fehér alakulat. A leigazolt kosárlabdázók között van egy román állampolgársággal is rendelkező ciprusi játékos, mellette Marosvásárhelyről és a tengerentúlról is érkeznek Sepsiszentgyörgyre.

Közel egy hónapos hírcsend után a Sepsi-SIC közösségi oldalán jelentette be, hogy egy idény után távozik a hétszeres bajnok és nyolcszoros Román Kupa-győztes megyeszékhelyi alakulattól a dán válogatott Maria Jespersen. Az alacsonybedobóként és erőcsatárként is bevethető kosárlabdázó a Nemzeti Ligában összesen 22 mérkőzésen, míg a kupában 5 találkozón öltötte magára a zöld-fehérek mezét, és oroszlánrészt vállalt a sepsiszentgyörgyiek 2022–2023-as idénybeli sikereiből. A bajnokságban összesen 420 percet töltött a pályán, ez alatt 110 lepattanót gyűjtött be, 45 gólpasszt osztott ki és 263 pontot jegyzett.

Az elmúlt hét közepén egy szurkolói találkozót is szervezett a Sepsi-SIC, amin bejelentették a következő szezon keretének nagy részét. Az ott elhangzottakból kiderült, továbbra is Szentgyörgyön folytatja Ștefania Cătinean, Daria Toma, Lana Mikes, Gereben Lívia és a friss Európa-bajnok Bethy Mununga. Hozzájuk csatlakozik a SIC utánpótláscsapatától Veress Kincső, Holló Abigél, György Boglárka, valamint az Aradi FCC-től leigazolt Veatriki Akathiotou és az előző két szezont a Marosvásárhelyi Siriusnál töltő Rebecca Lipovan. Akathiotou a ciprusi mellett román állampolgársággal is rendelkezik, 2019 és 2023 között játszott a határ menti városban. A korábbi évadban a játékirányító 33 bajnoki meccsen öltötte magára az aradiak kék-sárga mezét, közel 33 percet, 3,3 lepattanót, 3,8 asszisztot és 10,6 pontot átlagolt. Lipovan utolsó vásárhelyi évadában összesen 30 mérkőzésen lépett parkettre, a bajnokságban 9,1, míg a kupában 10,8 pontos átlaggal rendelkezett.

Két új amerikai idegenlégiós érkezése is biztos már: Morgan Green a budapesti ELTE BEAC gárdáját elhagyva költözik Sepsiszentgyörgyre, míg a korábban Magyarországon is játszó Chelsea Nelson az előző szezonban a török Nesibe Ayadin és a mexikói Astros szerelését is magára öltötte. A 26. születésnapját augusztusban ünneplő Green a nyolcadik helyen fejezte be a magyar pontvadászat 2022–2023-as kiírását, irányítóként pedig mérkőzésenként 33 percet volt a pályán, 17,1 pontos volt az átlaga. A 188 cm magas Nelson Törökországban 26 meccsen 377, míg Mexikóban 8 találkozón 80 pontot szerzett.

Sorozatban negyedszer is jelezte részvételi szándékát az Euroliga selejtezőjében a Zoran Mikes edzette csapat, amely csütörtök délután ismerte meg a lehetséges ellenfeleit: ez a miskolci DVTK, a lett TTT Riga és a lengyel Polkowice együttese közül kerül ki. A párharcokat oda-visszavágó rendszerben játsszák, szep­tember 20-án és szeptember 27-én. A győztes csapat bejut az Euroliga főtáblájára, míg a vesztes az Európa Kupa csoportkörébe kerül.