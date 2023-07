Tizennégy székelyföldi lovarda részvételével tartották meg szombaton a 2023-as Székelyföldi Regionális Díjugrató-bajnokság harmadik fordulóját, amelynek szervezője és házigazdája a székelyudvarhelyi Csicser Lovasklub volt. A népes, 118 fős mezőnyben ott voltak a háromszéki sportolók is, akik ezúttal is kitettek magukért, mivel három első és egy második helyezéssel fejezték be az egynapos erőpróbát. Az árkosi Barabás Lovarda színeiben Barabás Dávid nem talált legyőzőre a 10 év alattiak ügyességi versenyében, míg csapattársa, Lőrincz Eszter a 10 év fölöttiek kategóriájában a képzeletbeli dobogó második fokára állhatott fel. A 90–100 cm magas akadályú viadalban a benedek-mezői Vadon SK-t képviselő Szabó Anna Rebeka mindenkit maga mögé utasítva bizonyult a legjobbnak, míg a stafétában is rajthoz álló gelencei Fejér Ernő (Gelencei Lovas Egyesület) és a harasztkeréki Szász Adrienn (Varázspatkó Lovarda) párban győzedelmeskedett a díjugrató váltószámban.

Az udvarhelyi forduló legjobbjainak a házigazdák bizonyultak, miután három első, két második és három harmadik helyezéssel zárták a Hargita megyei versenyt.

Eredmény: * ügyességi verseny, 10 év alatt: 1. Barabás Dávid / Tábornok (Barabás Lovarda, Árkos), 2. Sándor Zenkő / Csillag (Csicser Lovasklub, Székelyudvarhely), 3. András Janka / Olga (Csicser Lovasklub); 10 év felett: 1. Sándor Előd / Csillag (Csicser Lovasklub), 2. Lőrincz Eszter / Kócos (Barabás Lovarda), 3. Miklós Hanna / Ceci (Transilió Lovasudvar, Csíkmadéfalva) * díjugratás, 70–80 cm magas akadály: 1. Ladó Bernadett / Herceg (Csicser Lovasklub), 2. Szép Csenge / Paloma (Transilió Lovasudvar), 3. Magyari Izabella / Hajni (Varázspatkó Lovarda, Harasztkerék); 90–100 cm magas akadály: 1. Szabó Anna Rebeka / Avar (Vadon SK, Benedek-mező), 2. Kósa Ágota / Castello (Remetei Lovasklub, Gyergyóremete), 3. Szász Evelin / Saalem (Csicser Lovasklub); 100–110 cm magas akadály: 1. Molnos Boglárka / Lukatoni 11 (Csicser Lovasklub), 2. Geréb Dorottya / Torda (Csicser Lovasklub), 3. Szász Vivien / Qualato (Remetei Lovasklub) * staféta: 1. Szász Adrienn (Varázspatkó Lovarda) és Fejér Ernő (Gelencei Lovas Egyesület, Gelence), 2. Petréd Gáspár és Szász Vivien (Remetei Lovasklub), 3. Pap Krisztina és Lőrincz Eszter (Csicser Lovasklub). (t)