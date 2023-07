SzabÃ¡lyok a hegyvidÃ©ki kis tejfeldolgozÃ³knak

Az állategészségügyi hatóság a június 30-i hivatalos közlönyben megjelentette azokat a szabályokat, amelyeket a hegyvidéki kis tehén-, juh-, illetve kecsketartó gazdaságoknak a saját farmon történő tejfeldolgozásnál be kell tartaniuk.

A rendelet értelmében az évente legalább 180 000 liter tejet feldolgozó egységeket engedélyeztetni kell, a kis, évente 60 000 liter tejet feldolgozó központokat, műhelyeket be kell jegyeztetni a megyei állategészségügyi hatóságoknál.

A kis feldolgozó műhelyeknek nem kell betartaniuk az egyirányú, lineáris termelési folyamatot, nem kell külön bemenetelt biztosítani az alapanyagoknak, illetve a csomagoló anyagoknak, és különálló kimenetelt a feldolgozott termék számára.

Ha a feldolgozó egy állattartó farmon működik, azt mindenképp egy jól elhatárolt részen kell megépíteni, hogy a tej ne érintkezhessen más, esetleges fertőzést okozó anyagokkal.

Ugyanazon helyiség több célra, munkafázisra is felhasználható, de a különböző munkafázisok között kötelező a takarítás és fertőtlenítés. Egyetlen vízcsap is elégséges a helyiségben. Ugyanazon helyiségben el lehet különíteni egy részt, ahol a tejfeldolgozó személyzet átöltözhet. A tisztító- és fertőtlenítőszereket külön helyiségben kell tárolni, de ha ez nem lehetséges, akkor elfogadott ezek tárolása egy szekrényben. A használt feldolgozó eszközök is tárolhatók ugyanazon helyiségben, miután fertőtlenítették azokat. Akárcsak a tej és a kész termékek, de ezeket különálló hütőkamrában kell elhelyezni. A termeléstől függően kell léteznie egy érlelőhelységnek és egy hűtős késztermékraktárnak.

A feldolgozási felületeknek és a használt eszközöknek nem rozsdásodó anyagból kell lenniük. A falak legyenek simák, könnyen lemoshatók és a korróziónak ellenálló, nem toxikus anyaggal kell bevonni.

Ha nem lehetséges az ivóvízhálózatra történő csatlakozás, megengedett a saját vízforrás használata is, ebben az esetben rendszeresen ellenőriztetni kell a víz minőségét.

A hegyvidéki kis feldolgozó műhelyek esetében nem szükséges az összcsíraszám ellenőrzése abban az esetben, ha teljesül néhány feltétel: ha a tej olyan gazdaságoktól származik, amelyek naponta kevesebb mint 200 liter tejet termelnek; az állatok szerepelnek az állatorvosi hatóság nyilvántartójában, tuberkulózis- és brucellózismentesek; a tej rendszeres fizikai, minőségi ellenőrzésen esik át és a fejés után legtöbb két óra múlva feldolgozásra kerül, vagy esetleg másnap, ha az állattartó tejhűtő tankkal rendelkezik. Időnként viszont el kell végeztetni az összcsíra- és szomatikus sejtszám ellenőrzését annak érdekében, hogy kiszűrjék azon gazdaságokat, amelyek nem megfelelő minőségű tejet adnak be a feldolgozóhoz.

Az eladásra szánt tejtermék címkéjén fel kell tüntetni, hogy az a hátrányos hegyvidéki zónából származik.