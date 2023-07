Módosult a határidő

Előző írásunk

A július 5-i 200-as törvénnyel módosították a 2009/268-as büntetőtörvénykönyvet. Az új jogszabály többek között előírja, hogy mezőgazdasági vagy erdészeti traktor jogosítvány nélküli vezetése és forgalomba be nem írt vagy a helyi tanácsnál be nem jegyzett gép közutakon való használata börtönbüntetést is hozhat a mezőgazdász számára.