Hangolódás Tusványosra Németh Zsolttal

A bálványosi szabadegyetem alapkövét 1989. december végén Kézdivásárhelyen rakták le, egyik alapítója volt Németh Zsolt, aki mellett Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke és Nagy István egykori berni nagykövet is részt vett a sajtóbeszélgetésen.

Tamás Sándor felidézte a szabadegyetem létrejöttének körülményeit, majd Németh Zsolt osztotta meg gondolatait a rendezvényről, elmondva: 250 személyről 80 ezres tömegre nőtt a tábor, ötszáz program lesz, és mintegy ezer előadó, szervezői a magyarországi Pro Minoritate Alapítvány és az erdélyi Magyar Ifjúsági Tanács, illetve az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács mellett negyven társ­szervező. Kiemelte: szombaton Orbán Viktor beszédének követése előzetes regisztráció­hoz van kötve, erre a tusvanyos.ro honlapon van lehetőség. Idézte a rendezvény idei mottóját is: A béke ideje. Ez az ukrajnai háborúra való utalás – tette hozzá –, a béke felé vezető út pedig a diplomácia útja, és nem a katonai megoldásoké.

Arra a kérdésre, hogy miért maradnak távol a román politikum „nagyágyúi” a szabadegyetemtől, hiszen az egyik cél pontosan a román–magyar párbeszéd felkarolása volt, Németh Zsolt elmondta: ők a maguk részéről sokakat meghívtak, a párbeszédre nyitottak, sokak el fognak menni, de idén vélhetően közrejátszik az, hogy jövő évben választások lesznek, ehhez pedig ilyenkor politikai bátorságra van szükség. Román értelmiségiek és az ortodox egyház képviselői is jelen lesznek Tusnádon, hiszen ökumenikus mise is lesz – tette hozzá.

Nemzetközi téren a tábor nagyon erős, hiszen jelen lesz John O’Sullivan, a budapesti Danube Intézet vezetője, de várják Donald Trump amerikai elnökjelölt kampányfőnökét, John Louglint is, mellettük európai politikusokat. A kampányfőnök jelenlétével kapcsolatosan Németh Zsolt elmondta: nem másodlagos kérdés, hogy miként alakul az amerikai elnökválasztás, befolyásolni fogja a világ sorsát. „Azt hiszem, hogy ma kevés ember van, aki jobban látja az amerikai választások kifutását. Személyesen is jól ismerem, tavaly Denverben találkoztunk, amikor Orbán Viktor részt vett a CPAC fórumán. Ez az együttműködés egy felfelé ívelő folyamat, ennek keretében látjuk vendégül. Profi közvélemény-kutatóról van szó, és jó rálátása van a mi térségünkben zajló dolgokra is” – mondotta a politikus.

Orbán Viktor szombati beszédét megelőlegezően a Háromszék kérdésére kifejtette: ellenkező tendenciák mutatkoznak egy-egy ilyen szereplést követően, a negatív reakciók mellett ott a pozitív visszajelzés is. „Nem elhanyagolható szempont az a hang, amely szerint Romániában is szükség lenne egy Orbán Viktorra. Ha egy kicsit mögé tudnak menni a magyar–román hivatkozásoknak, akkor úgy gondolom, hogy segít a közös problémák megoldásában. Jószomszédi kapcsolatokat kell ápolnunk, bár Románia nem tagja a visegrádi négyeknek, viszont a bukaresti kilenceknek igen. Komoly kereskedelmi kapcsolatokat ápolunk egymással, és ez erősödni fog a fekete-tengeri gázkitermelés beindulásával. Mi Románia schengeni csatlakozását is szorgalmazzuk, ugyanakkor a romániai magyarság sorsát is szem előtt tartjuk, erős magyarságra van szükség, ez jót tesz a kapcsolatunknak” – fejtette ki, hozzátéve: Orbán Viktor a legjobb beszédeit az elmúlt 32 évben Tusnádfürdőn mondotta.

Felidézte azt is, kikkel tartja a kapcsolatot az első tábor óta: említette Toró. T. Tibort, Szilágyi Zsoltot, Tőkés Lászlót, Sántha Attila költőt, Török Sándor volt polgármestert, Papp Elődöt, Deme Lászlót, a későbbiekben csatlakozó Tamás Sándort és Antal Árpádot. „Sokak nevét felidézhetném, sokan eltávoztak közülünk. Említhetem Lőrincz Csabát, aki sepsiszentgyörgyiként lett a Fidesz nemzetpolitikai gondolkodásának meghatározó alakja, az 56 évesen, fiatalon elhunyt Répás Zsuzsa nemzetpolitikai államtitkárt, Schöpflin György politológust, Norman Stone brit professzort, a kovásznai Fábián Ernő bácsit” – mondotta. A fősátor Lőrincz Csaba nevét viseli, de lesz Schöpflin György-sátor is.

Tusványos szellemiségéből, öröknek mondható elemeiből kiemelte, hogy kombinálják a szabadegyetemet és a fesztivált, hangsúlyt fektetnek a nonprofit jellegre, a nemzeti elkötelezettségre és nyitottak a párbeszédre.