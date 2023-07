Egyszerre két fontosabb sepsiszentgyörgyi utcában is megkezdik az aszfaltozást a napokban, és mivel ez a régi útburkolat felszedésével jár, a következő hetekben parkolási nehéz­ségekre és forgalomkorlátozásokra számíthatnak a Nicolae Iorga utca és a Grigore Bălan út, illetve a környék lakói.

A Iorga utcában szerdán kezdik a régi aszfalt felmarását, a Bălan útnak a Penny Áruház és az 1918. december 1. út közötti szakaszán csütörtökön. Ezt a városháza közleménye szerint a hét végéig befejezik, az aszfaltozás azonban csak egy újabb hét múlva, augusztus elsején kezdődik majd. A munkálatok ideje alatt, tehát szerdától-csütörtöktől hétfőig nem lehet parkolni a két utca egyikében sem, az aszfaltozásig közbeeső héten, július 24–30. között azonban igen, de július 31-étől ismét szabadon kell majd hagyni a helyet, amíg az aszfaltozást is befejezik.

A városvezetés arra kéri a két utca lakóit, hogy az Ág és a Gyár utca közötti parkolóban hagyják az autóikat, vagy kint, a Sepsi Aréna parkolójában. A közúti forgalmat egyébként az aszfaltozás idejére sem zárják le teljesen, csak korlátozzák. A közlemény emlékeztet arra, hogy Sepsiszentgyörgy öt fontos utcáját – Csíki, Gyár, Stadion, Nicolae Iorga, illetve Grigore Bălan – a fenntartható városi mobilitási terv részeként, európai uniós támogatásból korszerűsítik. Ebben a pályázati csomagban készülnek a járdák az Oltmező és a Păiuș David úton is. A többi helyszínen az aszfaltozás augusztus második felében folytatódik.

A Iorga utcában és a Bălan úton folyó munkálatok során több városlakónak szemet szúrt, hogy a munkagépek kiforgatták a teljesen ép szegélyköveket is, amelyek sok esetben épp ettől sérültek meg. Ezzel kapcsolatosan Tóth-Birtan Csaba alpolgármester lapunknak korábban elmondta, hogy a pályázatban a szegélykövek cseréje is szerepelt, és a most elhelyezett gránitkövek tartósabbak a régieknél, de ezek sem kerülnek szemétbe, ami használható belőlük, azt más utca- vagy járdajavításnál beépítik.