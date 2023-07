A vajdahunyadi avatóünnepségen Potápi Árpád János egyebek mellett elmondta: az óvodafejlesztési program elsődleges célja, hogy a szórványban megerősítsék a magyar nemzetet, a gyerekekben, fiatalokban a magyar identitást, és mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a magyarság meg tudjon maradni. Az államtitkár köszönetet mondott a dél-erdélyi magyaroknak, hogy minden nehézség ellenére kitartottak anyanyelvük, kultúrájuk mellett, továbbá a történelmi magyar egyházak munkáját is megköszönte. A létesítményt mindenekelőtt római katolikus közösségi helyként jellemezte, ahol minden magyarra, szülőkre, nagyszülőkre is számítanak, de a vegyes családokbeli gyerekeket is várják. Potápi Árpád János közölte, hogy a 2016 decemberében indított Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében 155 új beruházást fejeztek be és 730 meglévő épületet újítottak fel. A magyar bölcsőde az Erdélyi Ferences Rendtartomány tulajdonában lévő telekre épült, mely ötven évre átengedte a használati jogát a vajdahunyadi római katolikus plébániának. A beruházás értéke 402 millió forint. A bölcsőde két csoport, húsz gyerek befogadására alkalmas. Az intézmény fenntartását a vajdahunyadi önkormányzat biztosítja.

Marosvásárhelyen tegnap a magyar kormány társfinanszírozásával elkészült Hampton by Hilton Hotel elnevezésű szállodát avatták fel. Az ünnepségen részt vett Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára, aki egyebek mellett elmondta, hogy a hét éve indított nagyszabású gazdaságfejlesztési program egyik ága a magas színvonalú turizmus, az üzleti forgalom bevonzására irányuló beruházások támogatása volt. Ennek részeként valósult meg a marosvásárhelyi Hilton-beruházás is nyolc másik kiemelt székelyföldi szállodaprojekttel párhuzamosan. Azt is megemlítette: a magyar kormány folyamatosan dolgozik azon, hogy Marosvásárhely, Székelyföld és Erdély egésze, valamint a romániai nagyvárosok minél könnyebben megközelíthetőek legyenek Magyarországról. Naponta van menetrendszerű repülőjárat Budapest és Kolozsvár között, a Budapest–Marosvásárhely légi kapcsolat még nem mindennapos, de szeretnék azzá tenni, és egyúttal bejelentette, hogy megszületett a döntés a Budapest–Brassó közvetlen légi járat elindításáról is.