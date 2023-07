Szomszédos államként Magyarország továbbra is kiáll a mihamarabbi ukrajnai béke mellett, és minden bírálat és támadás ellenére ekként fog tenni a jövőben is – hangsúlyozta Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) ülésén New Yorkban.