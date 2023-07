A Székelyhon beszámolója szerint az Embraer 120ER típusú, 30 fő szállítására alkalmas repülőgép Budapestről érkezett. Az Aeroexpress légitársaság légi járműve Kolozsváron esett át a szokásos határellenőrzésen, hogy így összesen másfél óra után leszálljon. A repülőtér építője, a Bayer cégcsoport vezetője, Balázs Attila kijelentette: jövőtől napi két járatot terveznek indítani Gyergyóremete és Budapest között. Az egyik a vállalkozásaik alkalmazottainak szállítását szolgálja, a második pedig a nyitott, bárki által elérhető utasforgalmat biztosítja. Jelenleg másfél óra a repülőút úgy, hogy Kolozsváron, Aradon vagy Marosvásárhelyen le kell szállniuk a határellenőrzési kötelezettségek miatt, de amint Románia belép a schengeni övezetbe, ez még inkább lerövidül.

A Székelyhon beszámolója szerint Balázsi Attila elmondta: a repülőtér szükségessége azért fogalmazódott meg, mert egy időben százezer kilométereket autóztak évente Budapest és Bukarest között, a két országban zajló projektjeik között ingázva. Fel kellett ismerniük, hogy ha Székelyföldön komoly beruházásokat terveznek, fejleszteni kívánnak a térségben, akkor elengedhetetlen a megközelíthetőség. A mezőgazdaságban és a turizmusban vannak jelentős beruházásaik. Amint a reptérnek köszönhetően a várhatóan jövőre elkészülő szállodába érkezni fognak a fizetőképes vendégek, ez további lehetőségeket is jelent majd, szórakozóhelyekre, egyéb szolgáltatásra is szükség lesz, sok kisebb vállalkozónak, családnak is jövedelmet, megélhetést biztosítva.

Első fázisban a szülőfalu, Gyergyóremete fejlesztésében gondolkodtak, de az elképzelések, folyamatban lévő beruházások rég túlnőttek ezen. Ezek viszont nem valósulhatnának meg a reptér nélkül, azaz ha 15 órát kellene ide autózni. Következik a hangárok, az utasforgalmat kiszolgáló váróterem építése, de jövőre készen áll majd a létesítmény, hogy a tervek szerint évi 15 ezer fős utasforgalmat bonyolítson le.