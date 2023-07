Biztos szükség van szúnyoghálóra? /X/

Elsőre a kérdés még bután is hangozhat, de sokan a mai napig nem tudják eldönteni, hogy biztosan kell-e az ajtóra vagy ablakra szúnyogháló. Az általános ajánlás az, hogy ez egy kihagyhatatlan kiegészítő a nyílászárókra, mivel csak így lehet a legjobban védekezni az apró kártevők ellen, pláne nyáron.

Könnyedén fel lehet őket szerelni

Például az RS Ablak műanyag ablakait már alapból kérhetjük úgy, hogy beépített szúnyoghálóval érkeznek. Ahol legalább egy ablak vagy ajtó található, ott azonnal fennáll a veszélye annak, hogy a szúnyogok megpróbálnak “betörni” és lakmározni az ott lakókból. Olyan ház vagy lakás nem létezik, aminek se ablaka, se ajtaja nincsen, így az apró kártevők elleni védekezésről mindenhol gondoskodni kell.

Szerencsére ma már többféle védekezési módból lehet válogatni. Évtizedekkel ezelőtt, nagyszüleink még méterre vásárolták az egyszerű hálót. Csak lemérték az ablakot, levágták a szükséges darabot, és azt valamilyen módszerrel, akár szögek segítségével rögzítették a nyílászárón. Nem éppen a legpraktikusabb megoldás volt, de egy ideig-óráig biztosan működött.

Napjainkban ennél sokkal hatékonyabb kialakítások közül lehet válogatni. Például választhatunk mágneses szúnyoghálót ablakra, vagy egy összeszerelhető változatot kifejezetten ajtóra. Vannak fix és mobilis megoldások. Természetesen minden attól függ, hogy pontosan milyen ablakra kell az adott szúnyoghálót felszerelni. Sok tényező befolyásolja, ugyanis vannak univerzális megoldások, amelyek bármilyen ablakon megállják a helyüket, de nem éppen mondhatóak a leghatékonyabbnak. Ezért sincs egy egyértelmű, “legjobb szúnyogháló” fajta, mivel ahány ház, lakás, annyiféle megoldási módszer létezik.

Könnyű elveszni a rengeteg lehetőség között

Mivel többféle technika, méret, kialakítás érhető el, egy átlagember számára igazi rémálom is lehet az ideális kiválasztása. Kertes házak esetében alapvetés, hogy az összes nyílászáróra kell szúnyogháló. Azonban teljesen más opció kell az ablakra és az ajtóra. Sőt, az ablakok között is lehet különbség, mivel vannak olyanok, amelyeken nem szoktunk kihajolni, de néhányat pedig aktívan használunk ilyen módon is.

Panellakás esetén az az egy szerencsénk van, hogy az ajtókkal nem kell külön foglalkozni, maximum egyedül az erkéllyel.

Napokon belül felszerelhető az ideális megoldás

Ha szúnyoghálóról van szó és hosszú távú, strapabíró és egyben praktikus megoldást keresünk, akkor mindenképpen szakemberrel készíttessük el az ideálisat. Mivel ma már számtalan kialakítás érhető el, így fontos, hogy valaki felmérje mégis melyek azok, amelyekben egyáltalán gondolkodhatunk a kiválasztás során.

Fontos tudni, hogy a szúnyogháló utólag is felszerelhető, ha esetleg a nyílászárók kialakításánál kifelejtettük azokat, vagy éppen olyan helyre költöztünk, ahol nincs ilyen kiegészítő, nem kell pánikba esni. (X)