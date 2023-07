Tusványos, a béke szigete

Harminckettedik alkalommal nyitotta meg kapuit a ma már Tusványos néven ismert Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, szerdán, Tusnádfürdőn. A szabadegyetem és fesztivál idén is egyedi módon ötvöződik, napközben politikai, közéleti előadások, kulturális programok, esténként neves együttesek koncertjei várják az fiatalokat és idősebbeket. Szombaton délelőtt ismét eladást tart Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, a román szélsőségesek előre bejelentett zavargásai miatt erre csak előzetes regisztráció (tusvanyos.ro/registration) után juthatnak be az érdeklődők.

A tusnádfürdői kempingben és környékén a már évek óta megszokottá vált kép fogadja az érkezőt: rendezvénysátrak, lacikonyhák sokasága, sörözők, kürtőskalácsosok, rengeteg ismerős és ismeretlen, rövidnadrágos politikusok, közéleti személyiségek. Csak ellenőrzés után érhető el a tábor, napi karkötőt kell kiváltani (délután négyig ez ingyenes) és alaposan átvizsgálják a csomagokat is, nem fegyvert keresnek, italt, vizet tilos bevinni, aki kíváncsi a tusványosi történésekre, alaposan bélelje ki pénztárcáját, mert az ételek, innivalók, csemegék árai fesztiválhoz méltóan borsosak.

A megnyitóra megújult a központi, Lörincz Csaba sátor is, barátságosabb, otthonosabb, „pálmafásabb” lett és akárcsak az előző években, most is az alapítók, a szervezők és a házigazda polgármester adta meg a rajtot, de csak a lelkészek (Bakcsy Ákos református, Bíró Attila unitárius és T. Kalányos Ottó katolikus) békéért fohászkodó imája után.

Popa Ilona, az erdélyi főszervező, a Magyar Ifjúsági Tanács nevében elsősorban technikai tudnivalókat osztott meg, egyebek mellett azt is, hogy csütörtöktől a fősátorban zajló események élőben követhetőek majd a Tusványos YouTube csatornáján.

Butyka Zsolt polgármester szerint az idei az „egyik legszebben, legjobban megszervezett esemény”, melynek végre a vendéglátó település is társszervezője lehet. Figyelmeztetett, szombaton várhatóan lesznek hívatlan vendégek, „legyünk toleránsak, mutassuk meg, hogy tényleg itt van a béke ideje” – utalt az idei rendezvény jelmondatára is.

Az alapítók egyike, Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Szövetség alelnöke a már megszokott módon köszöntötte „Tusványos szabad köztársaság polgárait”. Egyperces csenddel emlékeztek az időközben elhunyt egykori alapítókra, harcostársakra, köztük a tavasszal eltávozott Répás Zsuzsannára, aki 2010–2014 között a nemzetpolitikai államtitkárságot vezette, de már a 90-es évektől alaptagja volt a Bálványos-Tusványos csapatának. Az elmúlt három évtizedben sokat változott a világ körülöttünk, Tusványos is kinőtte magát, sajátos közép-európai konstrukcióvá vált, de a szándék, hogy az induláskor választott és felmutatott értékeket töretlenül megőrizzék, az megmaradt – mondotta. Tusványos minden évben üzen a szűkebb és tágabb világnak, idén ez a béke üzenete. Sötét képet festett világunkról, ahol a harmadik világháború küszöbén a demokráciából posztdemokráciába való átmenet zajlik, a párbeszédet a párhuzamos monológok váltják fel, amikor a pártérdek felülírja a nemzeti érdeket, amikor a magyar kártya még mindig aduász, és amikor mindez ezer csatornán ömlik ránk, akkor – mint fogalmazott – hangsúlyosan kell üzennünk, hogy a békében hiszünk, az együttműködésben, az összefogásban, a közös fellépésben.

Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár, kitért Tusványos szerepére a magyar kormányzati politikában, itt elemzik az előző évet, és itt határozzák meg azokat a fontos pontokat, amelyeket erősíteni kell – mondotta,

Az alapítók nevében szólt Németh Zsolt is, a magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, öt pontban érvelt a jelszónak választott béke mellett. Elsőként azt emelte ki, hogy Tusványos 1990 óta a béke szigete, alapvető értékekre épül. A háború nagyon közel van hozzánk, Magyarország a béke diplomáciájának útját választotta – erről szól majd számos előadás Tusványoson –, nem hisznek a katonai megoldásában, ezért ki akarnak maradni a háborúből, de vigyázniuk kell, hogy a végeztével Magyarország ne kössön ki a vesztesek oldalán. Létezik ilyen elvi lehetőség, ezért kulcsfontosságú, minden alkalommal elítélni az orosz agressziót, és egyértelműen kiállni Ukrajna önvédelmi joga mellett – hangsúlyozta. Harmadik pontként az „össznemzeti magyar belháborúról” beszélt, amely valóság, de, mint fogalmazott, fontos arra törekedni, hogy a legjelentősebb kérdésekben konszenzus legyen, mert nagyon nehéz helyzetben van a magyar politika és nemzetpolitika is, hiszen a nemzetközi kisebbségvédelem ügye rendkívül megnehezült azáltal, hogy Oroszország az orosz kisebbség védelemét háborús ürügyként használja, de nem feledkezhetünk meg arról, hogy Kárpátalján mindeközben kisebbségi jogi katasztrófának vagyunk szemtanúi évek óta. Negyedik pontként szólt arról, hogy kulturális háború részesei is vagyunk, azt tapasztaljuk, hogy alapvető értékek kérdőjeleződnek meg: az emberi élet, a múlt, a történelem, a nemi szerepek, egyetlen járható út maradt, a kulturális önvédelem, amelyhez Magyarország szövetségeseket keres. Németh Zsolt ötödik tételként a lelki békesség fontosságát emelte ki, majd ő is arra intette a résztvevőket, hogy ne üljenek fel a provokációnak, de legyenek határozottak, segítőkészek, figyelmesek, ha hívatlan vendéggel találkoznak, ne rettenjenek meg. Tusványos a párbeszéd fóruma – hangsúlyozta.