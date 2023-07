A tengerparti csapat előnyből várta a párharc visszavágóját, miután az egy héttel ezelőtti hazai mérkőzésen David Kiki találatának köszönhetően győzött. Idegenben semmi nem jött össze Gheorghe Hagi legénységének, amely végig tehetetlen volt a moldovai együttessel szemben. A hátrányban lévő Sheriff veszélyesen játszott támadásban, több helyzetet kihagyott, aztán a szünet előtt Amine Talal góljával mégis megszerezte a vezetést, ezzel összesítésben kiegyenlítette az állást. Fordulás után a román bajnok is betalálhatott volna, azonban egy ellentámadás végén Adrian Mazilu nem találta el a kaput. A hajrában mindkét oldalon voltak kisebb lehetőségek, a vendégektől Alexandru Băluță kétszer is próbálkozott, ám újabb gól nem esett. Következett a hosszabbítás, amelynek első félidejében a házigazdák kétszer is betaláltak, előbb Jerome Mbekeli, majd Peter Ademo volt eredményes, eldöntve a továbbjutást. Ezáltal a Farul Constanța búcsút intett a Bajnokok Ligájának és az Európa Konferencia Liga második selejtezőkörében folytatja, ahol az örmény FC Urartu vagy a bosnyák Zrinjski Mostar lesz az ellenfele.

Eredmény, BL-selejtező, 1. kör, visszavágó: Sheriff Tiraspol–FC Farul Constanța 3–0 (gólszerzők: Talal 45+1., Mbekeli 99., Ademo 105+1.) – összesítésben: 3–1. (miska)