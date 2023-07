Két fontosabb beruházás kapcsán hoztak újabb döntéseket Kovászna Megye Tanácsának tegnapi soros ülésén. Az egyik a Sepsibükszád határában, Bálványos felé vezető út mentén található egykori omladozó utászház helyén megépülő korszerű hegyimentő-központ, a másik a Bodok-hegységben tervezett, kilátóval ellátott hegyi menedék. A megyei képviselő-testület emellett az Angyalos és a vasúti átkelő közötti útfelújítás költségkiigazításairól, valamint az árkosi ifjúsági központ bekerítésével kapcsolatosan is döntött.

Amint arról beszámoltunk, a megyei önkormányzat döntéshozó testülete tavaly októberben hagyta jóvá többrendeltetésű, hegyimentő, népszerűsítő-kiképző és természetvédelmi központ létrehozását Sepsibükszád határában az egykori, jelenleg előrehaladottan leromlott utászház helyén. A megyei testület akkor magához az elképzeléshez adta hozzájárulását, ennek birtokában a megyei hegyimentő-szolgálat elindíthatta a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének folyamatát.

A tegnapi ülésen a megvalósíthatósági tanulmányról döntöttek, mely magában foglalja nemcsak a becsült műszaki és gazdasági mutatókat, de a jelenleg a területen álló ingatlanok (elsősorban a volt utászház) lebontását. A beruházáshoz kapcsolódóan arról is döntöttek, hogy az egykori utászház a megye közvagyonából a megye magánvagyonába kerül át, hogy kezdeményezni tudják a lebontást.

Tamás Sándor, a testület elnöke emlékeztetett arra, hogy a jelenlegi ingatlan előrehaladottan leromlott, hosszú ideje lakatlan, és nem érdemes forrásokat áldozni rá. A terület viszont kiválóan alkalmas arra, hogy a hegyimentő-szolgálat számára ott egy korszerű központ létesüljön, amely egyben Bálványos és környéke idegenforgalmi népszerűsítésére is megfelelő lesz. A megvalósíthatósági tanulmányba foglalt becslés szerint a beruházás összköltsége megközelíti a 6,8 millió lejt.

Leonid Moscviciov, a szolgálat vezetője lapunk érdeklődésére tavaly elmondta, hogy az elképzelés szerint egy többrendeltetésű központot hoznának létre, mely hegyi­mentő és természetvédelmi célokra egyaránt alkalmas lenne, szemináriumok, szakmai találkozók, képzések, találkozók helyszínéül szolgálna. Emellett állandó bázis is lenne a hegyimentők számára, Bálványos ugyanis mind természetvédelmi, mind hegyimentő szempontból kiemelten fontos térség, sok turista látogatja, illetve a Csomád-Bálványos természetvédelmi területnek is része. Ami a jelenlegi épületet illeti, ez jó ideje lakatlan, egykoron egy utászcsaládnak adott otthont, de az állapota miatt szerinte is a lebontás az észszerű döntés.

A Bodoki-hegységben a csúcs közelében tervezett, korszerű kilátóval ellátott hegyi menedék építéséről idén márciusban döntött a megyei önkormányzat, a testület tegnapi ülésén jóváhagyták, hogy felülépítési jogot kérjenek a tulajdonos Málnás község önkormányzatától, illetve a terület egy részével kapcsolatosan szolgalmi jogot érintő kiegészítést is elfogadtak.

Amint arról beszámoltunk, a kilátóval ellátott menedékhely – melyhez hasonlót az elmúlt időszakban már létrehoztak a Lakócán, a Baróti-hegységben, a Hármashatárnál, Bálványosfürdő közelében a Cecele aljában, illetve a Bodoki-havasokban – Málnás község magántulajdonát képező, mintegy harmincáras területen valósul meg a megyei önkormányzat, valamint a hegyimentő-közszolgálat együttműködésével. A tegnapi döntéssel a jogi viszonyok tisztázódtak, és készülhet a megvalósíthatósági tanulmány.