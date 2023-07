A belügyminisztérium adatait ismertetve Mihai Constantin a Victoria-palotában tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a hazai szociális létesítmények 97 százalékát ellenőrizték az illetékes szervek, az akció Bukarest és Ilfov megye kivételével az összes megyében lezárult. Az ellenőrzött intézmények gondozására bízott összesen 59 071 személyből 627-et kellett elköltöztetni. Utóbbiak közül 543 az engedély nélkül működő 51 bentlakásos otthon lakója volt. A szóvivő szerint a megvizsgált szociális létesítmények 125 lakója szorult kórházi kezelésre, míg 184 személyt a hozzátartozói vettek gondozásba – sorolta az adatokat a kormányszóvivő. Hozzátette, hogy a hatóságok 110 intézmény működését függesztették fel: Bukarestben 44, Girugiu megyében 21, Ilfov megyében 9, Máramaros megyében 3, Arad, Gorj, Szatmár, Ialomiţa, Iaşi és Konstanca megyében 2–2, Maros, Neamţ, Vâlcea, Olt, Brăila, Călăraşi, Tulcea, Teleorman, Argeş és Kolozs megyében 1–1 létesítményét.

Marcel Ciolacu miniszterelnök a tegnapi kormányülés elején közölte, hogy az ellenőrzések során szerzett világos adatok és tények ismeretében határozott döntésekre van szükség. Megengedhetetlennek tartja, hogy sok helyen engedélyek hiányában működtek idősotthonok az állami tisztviselők szeme láttára, máshol súlyos rendellenességek miatt kellett bezárni központokat vagy felfüggeszteni a tevékenységüket. A miniszterelnök szerint a legtöbb ilyen esetre Arad, Giurgiu, Konstanca, Máramaros, Hunyad, Teleorman és Vrancea megyében, valamint Bukarestben derült fény, ezért kérte a munkaügyi minisztertől az ezekben működő szociális felügyeleti és kifizetési ügynökségek vezetőinek tisztségből való felfüggesztését a fegyelmi eljárások lezárásáig. Azt is kérte az érintett megyék önkormányzati elnökeitől, hogy menesszék az alárendeltségükben működő szociális és gyermekvédelmi igazgatóságok vezetőit. A kormányfő kitért arra is, hogy az ellenőrzések esetenként középkori munkakörülményeket és jogsértéseket is feltártak, ezért kérte a munkaügyi tárca vezetőjétől a munkaügyi felügyelőség vezetőjének tisztségből való felfüggesztését. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy az ügy kapcsán ellenőrzések zajlanak az Arad, Máramaros, Hunyad, Teleorman és Vrancea megyei, valamint a bukaresti rendőr-főkapitányságnál is.

A kormányfő továbbá elmondta, hogy a lemondások és leváltások szükségesek, de csak részben oldják meg a problémákat. Módosítani kell a szociális intézmények akkreditálását, engedélyezését, tevékenységük nyomon követését és ellenőrzését szabályozó törvényeket. Az elkövetkezőkben egyeztetni fognak az érintett szervezetekkel, és kérte Simona Bucura Oprescu munkaügyi minisztertől, hogy augusztus 31-éig készüljön el a módosításokat tartalmazó törvénytervezet. Adrian Câciu európai beruházásokért és projektekért felelős minisztertől azt kérte, hogy augusztus folyamán jelentessék meg a pályázati kiírást idősotthonok korszerűsítésének támogatására. Egyelőre 80 millió eurót tudnak erre szánni uniós alapokból, de szükség esetén az összeg 100 millió euróra növelhető.