1. Miért cserélik ki? Röviden: mert jobbak lesznek, hiszen a szegélykőcsere része az útjavításnak, ezután következik a járda és/vagy az úttest korszerűsítése. Bizonyos utcákban, a Nicolae Iorga utca és a Grigore Bălan sugárút egy szakaszán ezen a héten már nekiláttak az aszfaltozás előkészítésének a jelenlegi, rossz állapotban lévő útburkolat felmarásával. Ahogyan egy lakás felújításakor is általában kicseréljük az összes régi, rossz állapotban lévő ablakot vagy beltéri ajtót a jobb minőségűre, az újabbra (főleg, ha ehhez szerzünk anyagi támogatást), így a városban is, ha lehetőségünk adódik valamit jobbra, tartósabbra, újabbra cserélni, ezt megtesszük, hiszen mindig hosszú távokban gondolkozunk, még akkor is, ha ez ideiglenes kellemetlenségekkel is jár.

2. Miért cserélik ki ott is, ahol jó állapotban vannak? Mert az érintett utcák egy nagyobb fejlesztési csomag részei: Grigore Bălan sugárút, Stadion, Nicolae Iorga utca, de ide tartozik még a Csíki, a Gyár utca, valamint az Oltmező és a Păiuș David hadnagy út (ahol járdákat alakítunk ki), ezek felújítását pedig csak európai uniós források bevonásával tudjuk megoldani. Ezen utcák állapota változó, míg helyenként teljes felújítást kell végeznünk, máshol csak a járdákat és/vagy az úttestet kell korszerűsítenünk. Bizonyos helyeken nem is volt, másutt több évtizedesek, és van, ahol 10–12 évesek a szegélykövek. Minden esetben a csere mellett döntöttünk, egyrészt, mert a jobb állapotban levő szegélykövek is betonból készültek és legalább tízévesek voltak, másrészt, mert az ezután következő felújítási munkálatokkal egyébként is megsérülnek, az utólagos cseréjük pedig sokkal több költséggel jár és jóval nagyobb felfordulással, harmadrészt, mert most van lehetőségünk – nagyrészt EU-s forrásból – jobb minőségű, gránitból készült, sokkal hosszabb életű, uniós standardoknak megfelelő, környezetbarát szegélyköveket elhelyezni ezekben a forgalmas utcákban.

3. De miért pont ezek az utcák? Mindenekelőtt azért, mert a sepsiszentgyörgyiek kérték ezen utcák korszerűsítését, fejlesztését. Sok éven keresztül szorgalmazták például járdák kialakítását az Oltmező utcában vagy a Nicolae Iorga utca felújítását. Sepsiszentgyörgy Önkormányzata mindig odafigyel a lakossági kérésekre, és még akkor is, ha gyakran több időbe telik, a lehetőségeinkhez mérten előbb-utóbb igyekszünk eleget tenni ezeknek. Továbbá azért, mert ezek az utcák egyben a legforgalmasabb és a tömegközlekedési eszközök által is érintett szakaszok, így részei a fenntartható városi mobilitási tervnek is, melynek célja, hogy a városi közlekedés könnyebbé és környezetbarátabbá váljon. Ennek része a gyalogos infrastruktúra és a tömegközlekedés korszerűsítése, elektromos autóbuszok vásárlása, töltőállomások és kerékpárutak építése, kerékpárkölcsönző rendszer kialakítása stb. Ez így egyben képezi azt a csomagot, amelyre uniós pénzeket lehetett megpályázni.

4. Más utcák miért nem részei ennek a tervnek? Az egyik pályázati feltétel, amelynek meg kellett felelni, az volt, hogy csak olyan utcák kerülhetnek a pályázatba, amelyeken tömegközlekedési járművek is járnak, forgalmasak, illetve gyalogos és kerékpáros közlekedésre is alkalmasak. Sepsiszentgyörgyön ez a hét utca felelt meg a leginkább a fenti kritériumoknak amellett, hogy már több éve felújításra szorulnak.

5. Igaz az, hogy „adományba kapott” uniós pénzekről van szó? Nem igaz, ez tévhit. Az unió nem adományoz senkinek anyagi forrásokat, ezeket mindig pályázat útján lehet elnyerni, és a leadott pályázatoknak nagyon szigorú feltételeknek kell megfelelniük. Sepsiszentgyörgy Önkormányzatánál sokan dolgoznak keményen annak érdekében, hogy megnyerhessük ezeket a forrásokat. Akár az uniós, akár más pályázatok esetében hosszú idő és háttérmunka szükséges ahhoz, hogy Sepsiszentgyörgyön ezeket a fejlesztéseket megvalósíthassuk.

6. Ha már ennyire nehezen megszerzett pénzekről van szó, nem pazarlás, pénzkidobás ezeket szegélykőcserékre költeni? A megnyert pályázat azt is meghatározza, hogy pontosan mire kell elkölteni az odaítélt összeget. Nem újíthatunk fel egy másik utcát vagy költhetjük egyébre a megszerzett forrásokat, mint csak és kizárólag arra, ami a pályázatban szerepel.

7. Miért nem cserélik ki csak a sérült szegélyköveket? Nem cserélhetjük csak minden második vagy ötödik szegélykövet, vagy mindent kicserélünk, vagy egyet sem. A látszat ugyanakkor gyakran csal: az épnek tűnő szegélykövek is betonból készültek és legalább tízévesek, ezért bármikor megsérülhetnek, és ezt követően hamar tönkremennek. A fenti lakásfelújíítós példával élve: újracsempézés esetén sem válogatjuk ki a jobb állapotban lévőket, a tisztábbakat, hogy csak a rosszakat, törötteket cseréljük, főleg, ha ezek más anyagból készülnek, más színűek, formájúak, hanem újracsempézzük a teljes felületet. Most, amikor alkalom és anyagi forrás is rendelkezésünkre áll a járdaszegélyek teljes körű cseréjére, megtesszük ezt, hiszen tartósabbak és jobbak lesznek, mint eddig.

8. Ilyen magasak maradnak az új járdaszegélyek, melyek jelenleg igen megnehezítik például a babakocsival közlekedők vagy a mozgássérültek életét? Nem, az új járda és/vagy útburkolat leöntésével a kivitelező kiegyenlíti a mostani szintkülönbségeket és betömi a hézagokat.

9. Mi történik a felszedett régi szegélykövekkel? Ahogyan a felmart régi aszfaltot is újrahasznosítjuk, ugyanúgy az eltávolított, megrongálódott szegélyköveket is leőröljük és felhasználjuk az útfelújításokhoz.

10. Kellemetlenségekkel jár ez? Igen, mint minden korszerűsítési munkálat, az útfelújítás is ideiglenes kényelmetlenségekkel jár, melyekért ismételten a sepsiszentgyörgyiek megértését, türelmét kérjük. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ezek mind szükségszerű munkálatok annak érdekében, hogy egyre jobb infrastruktúrájú városban élhessünk és egyre jobb életteret adhassunk át gyermekeinknek. Sok problémát megoldottunk már: városunk szebb, élhetőbb és korszerűbb, mint tíz évvel ezelőtt, és bár még sok munka vár ránk, évről évre jobb hely lesz Sepsiszentgyörgy!

11. Mikor fejezik be? A szerződés értelmében az átadási határidő 2023. december 31., de igyekszünk az iskolakezdésig minél több útszakaszt befejezni vagy legalábbis járhatóvá tenni, hogy ne legyenek fennakadások a megnövekedett forgalomban. Ezt kértük a kivitelezőtől, aki megígérte, hogy mindent megtesz ennek érdekében.

