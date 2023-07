Az elÅ‘kÃ©szÃ¼letek Ã©ve MikÃ³Ãºjfaluban

A közösség javát szolgáló, nagy volumenű beruházások előkészítésén dolgozik Mikóújfalu önkormányzata, kormányzati források lehívásával középületeket bővítenek, infrastruktúrát korszerűsítenek a következő időszakban, saját költségvetésükből pedig kisebb, de fontos munkálatokra is elkülönítettek összegeket.

A fejlesztések kapcsán Demeter Ferenc polgármester lapunknak elmondta, az idei az előkészületek éve Mikóújfaluban, hiszen két nagy futó projketen is dolgoznak. Az egyik 3,2 km utca aszfaltozását, vízelvezető sáncok kialakítását célozza. Ezekre a munkálatokra az országos Anghel Saligny infrastruktúra-fejlesztési programból hívnak le forrásokat, a pályázat értéke 1,1 millió euró, azaz 5 millió lej, melyhez az önkormányzat éves költségvetése egyharmadát, egymillió lejt tesz hozzá önrészként – részletezte. A szaktárcával történő szerződéskötést, illetve a közbeszerzés lebonyolítását követően készülhet el a kivitelezési terv, a polgármester szerint ezekre a teendőkre várhatóan rámegy ez az év.

A kultúrotthon korszerűsítésére, energiahatékonyságának növelésére az országos helyreállítási terv keretében pályáztak, megtörtént a szerződéskötés a szaktárcával, folyamatban az építési engedélyhez szükséges előzetes jóváhagyások beszerzése. A polgármester azt reméli, jövő évre sikerül megszerezniük az építési engedélyt és találnak kivitelezőt is.

Ugyancsak az országos helyreállítási terv keretében pályáztak az iskola felszereltségének bővítésére, az elnyert 650 ezer lejes keretből egyebek mellett padokat és bútorzatot, sportfelszereléseket, okostáblákat, táblagépeket vásárolnak. Régi vágya az önkormányzatnak, hogy javítsák a tanintézmény energiahatékonyságát, szigetelni szeretnék a hetvenes években felhúzott épületet – erre a beruházásra szintén a helyreállítási tervből hívnának le alapokat. Az épület tetőtere megromlott, felújításra és bővítésre szorul, az iskola vezetősége jelezte, új osztálytermekre, laboratóriumokra is szükségük van a különböző tevékenységek lebonyolításához – részletezte a településvezető.

Demeter Ferenc kitért arra is, eltökélt szándéka, hogy minden évben felújítsák, rendbe hozzák a község egy középületét, közterét. Idén a 14 éve épült ravatalozóra esett a választás, melynek teljes körű felújítását nemrég fejezték be. A munkálatokra 100 ezer lejt fordítottak, a továbbiakban pedig egy, a koszorúk összegyűjtésére alkalmas tárolót is építenek kalákában. Az idei teendők közt szerepel ugyanakkor a Kicsi-patak melletti vízgyűjtőhöz tartozó víztisztító és szűrőberendezés felújítása.



Támogatás fiatal családoknak

Mikóújfalu önkormányzata két éve indította a babacsomagprogramját, hogy segítse a gyermeket vállaló családokat. Minden újszülöttet megajándékoztak egy ezer lej értékű, babaápolási cikkeket, ruhát, ágyneműt és egyéb fontos holmit tartalmazó csomaggal. A helyi tanács júniusi ülésének napirendjén az egy csomagra szánt összeg megduplázása is szerepelt, a polgármester javaslatát a tanácstagok egyhangúlag elfogadták. Az elöljáró közlése szerint a program elindítása óta tizenöt kisbaba született Mikóújfaluban.