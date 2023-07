Tegnap tartotta júliusi soros ülését a kézdivásárhelyi városi tanács, amelyen több határozattervezetet is elfogadtak. A testület többek között arra is rábólintott, hogy a kincstártól újabb négymillió lejes hitelt vegyen fel a városháza.

A tanácstagok elsőként a költségvetést módosították, félmillió lejjel egészítették ki a különböző intézmények működési költségeit. A tanács arra is rábólintott, hogy egy Ady Endre utcai ingatan a város magántulajdonába kerüljön. Egy rossz állapotban lévő, a Csiha Kálmán Református Kollégium udvarának hátsó részén levő ingatlanról van szó, az iskola vezetősége kérte, hogy bontsák le, mert nem lehet javítani. Ehhez viszont közvagyonból magánvagyonba kell kerülnie – tájékoztatta a tanácstagokat Bokor Tibor polgármester. Az ingatlanban régebb műhely volt, de az iskola tizenöt éve nem használja a romos épületet.

Az elöljáró egy másik határozattervezet kapcsán közölte, hogy a kormány egy rendelettel 750 millió lejjel megtoldotta azt a keretösszeget, amelyet kedvezményes hitel formájában igényelhetnek az önkormányzatok. Emellett meg is duplázták a felvehető összeget, így Kézdivásárhely a meglévő négymillió lej mellé újabb négymillió lejt igényelne – mondotta a polgármester, hozzátéve: ezeket a pénzeket az uniós pályázatok önrészének a finanszírozására fordítják.

„Még ez az összeg sem lesz elegendő, ha az árak olyan mértékben emelkednek, mint eddig. A járóbeteg-rendelő esetében is jelentősen megnőttek a költségek, de ugyanúgy a régi kaszárnyánál, a Dac-tó átalakításánál is. A Bod Péter Tanítóképző udvarán lévő óvoda 99 százalékban kész van, be kell bútorozni. Két kiírás volt a berendezésre, de senki nem jelentkezett. A cégek közölték: amennyiben legalább harminc százalékkal nem növeljük meg az erre szánt összeget, senki nem fogja tudni legyártani a bútorokat” – magyarázta a gondokat Bokor Tibor.

Az elöljáró arra kérte a tanács tagjait, hogy „fájó szívvel”, de szavazzák meg azt a tervezetet is, amely egy tűzfal építésére vonatkozik. Több mint 800 ezer lejes munkálatról van szó, egy falat kell építeni a felújított sebészet és a kórház fő szárnya közé, ellenkező esetben előbbi nem kapja meg a működési engedélyt a tűzoltóságtól.

A testület ezenkívül azt is megszavazta, hogy Kézdivásárhely tízezer lejjel járuljon hozzá Székelyföld Kerékpáros Körversenyének megszervezéséhez.