Király Gábor nem csak a tornára, hanem az addig vezető útra is visszaemlékezett, így a norvégok ellen sikerrel megvívott pótselejtezőre is. „A korosztályomat is képviseltem az Európa-bajnokságon, azokat a hetvenes években született futballistákat, akik akkor már nem lehettek a pályán. Feladatot láttunk el, azt persze nem tudtuk, mi lesz a vége, de azt igen, hogy a lehető legtöbbet akarjuk nyújtani. Ünnep volt ez az esemény a futball színpadán” – mondta Király.

Pintér Ádám is a felkészülésről beszélt, amellyel megalapozták a sikeres Eb-szereplést. Kiemelte, még több motivációt adott, amikor olyan híreket olvastak, hogy az osztrákok golfozással hangolnak a tornára. Felidézte a Hősök terei fogadtatást: „Akkor értettük meg, mit jelentett az Európa-bajnokság itthon, a szurkolóknak.” Király és Pintér sem feledkezett meg arról, hogy megemlítse a néhai Fülöp Márton nevét, aki sokat tett azért, hogy a csapat kijusson az Eb-re.

A felvidéki Priskin Tamás gyerekkori álmát váltotta valóra azzal, hogy magyar válogatott lehetett, a pótselejtezőn bombagóllal járult hozzá a kijutáshoz. „Nekünk a rögösebb út volt kijelölve az Eb-re. A norvégok ellen Marci segített odafentről, hogy a lecsúszott lövésemnél megváltozzon a labda röppályája és a ficakban kössön ki” – fogalmazott Priskin.

A délvidéki Nikolics Nemanja elmondta, távoli célnak tűnt a válogatottság, amikor a pályafutása elrajtolt a magyar élvonalban, aztán az áttörést számára a Legia Warszawa mezében légiósként töltött idény hozta el. Az Eb után lemondta a válogatottságot, viszont Marco Rossi szövetségi kapitány hívására visszatért, így másodszor, a részben hazai rendezésű kontinensviadalon is magára ölthette a címeres mezt.

Király kihangsúlyozta, nem az egyéni érdekek voltak fontosak, hanem a válogatott sikere. Priskin szerint Dárdai Pál remekül kezelte az egyéniségeket, ezzel főszerepet vállalt a csapat felépítésében, ezt a munkát fejezte be Bernd Storck. Pintér az ausztriai edzőtáborról azt mondta, az idény után beestek a felkészülésre, ahol egyértelművé vált, hogy motivált, egységes akaratú keret gyűlt össze. Nikolics szerint Dárdai éppolyan bátor volt edzőként, mint annak idején játékosként, azonban a lényeges, hogy mindkét szakember remekül dolgozott.

Franciaországban a magyar válogatott csoportelsőként végzett, majd következett a Belgium elleni vereség. Király a nyolcaddöntőre is jó szívvel emlékezik, ám kulcsmeccsként Ausztria legyőzését említette. Priskin számára az osztrák csapat legyőzése a favorit, hiszen az első találkozó megnyerése lendületet adott a válogatottnak, ráadásul azon a meccsen kiosztott egy gólpasszt is. Nikolics Izland és Belgium ellen volt pályán, ennek ellenére az osztrák gárda legyőzésére és a portugál alakulat elleni döntetlenre is nagyon büszke.

Szóba került az újabb Eb-szereplés is, Király úgy vélekedett, jó az irány, Pintér szerint pedig legalább tíz évre összeállt a csapat magja, és immár elvárható a kijutás. Priskin azt emelte ki, hogy Rossi megtalálta azokat a játékosokat, akikre sikeres együttes épülhet. „Nehezebb favoritként teljesíteni, és azt várom, hogy egy vébére is sikerüljön kvalifikálni” – tette hozzá. Nikolics úgy véli, alázatos futballisták alkotják a válogatottat, a kapitány mögé a szurkolók és a sajtó is beállt, ugyanakkor türelemre intett arra az esetre, ha netán hullámvölgybe kerülne a gárda.