Bevetésekben sűrű hét

Bőven akadt dolguk múlt héten a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség szakembereinek, az intézmény által közzétett összefoglaló szerint hat alkalommal tűzhöz, továbbá balesetekhez és áradáshoz is riasztották őket, állatot is mentettek, egy csapatuk pedig határon túli bevetésen vesz részt.

Ami a tűzeseteket illeti, egy alkalommal száraz növényzet kapott lángra, három helyen meggyulladt ingatlannál, melléképületnél kellett oltani, és két kigyulladt gépkocsihoz szintén a segítségüket kérték. A háromszéki tűzoltók a határon túl is szolgálatot teljesítenek, a megyei sürgősségi felügyelőség egy tisztje és öt altisztje azt a romániai tűzoltócsapatot erősíti, amely a görögországi erdőtüzek oltásán dolgozik. A napi bevetések mellett a felügyelőség szakemberei felkészítőkön is részt vesznek, egy tűzoltócsapat pénteken bekapcsolódott a brassói Sfântul Constantin Kórháznál szervezett terepgyakorlatba. A felügyelőség a múlt héten négy figyelmeztető jelzést is küldött a lakosságnak a Ro-Alert rendszeren keresztül, többek közt egy Előpatakon felbukkanó medve miatt. (dvk)