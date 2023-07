Az FC Farul Constanța ellenfele az Európa Konferencia Liga harmadik körében az észt bajnok Flora Tallinn lehet, ha a tengerparti gárda előbb diadalmaskodik az örmény FC Urartu felett. Az FCSB továbbjutás esetén a bolgár CSZKA 1948 Szófia után a dán FC Nordsjaelland ellen léphetne pályára. Ha a Debreceni VSC sikerrel veszi az örmény Alaskert elleni második fordulót, akkor az osztrák Rapid Wien lesz az ellenfele. Amennyiben a Ferencváros túljut az ír Shamrock Rovers csapatán, a máltai Hamrun Spartans és a grúz Dinamo Tbiliszi párharcának továbbjutójával találkozik. Ha a Kecskeméti TE sikerrel veszi a lett Riga FC elleni küzdelmet, a folytatásban a holland Twente vagy a svéd Hammarby együttesével játszhat. A Zalaegerszegi TE FC riválisa, amennyiben felülmúlja az eszéki NK Osijek alakulatát, a harmadik körben a Kolozsvári CFR vagy a török Adana Demirspor lehet.



Azerbajdzsánban folytatja

Tamás Márk a Neftci Baku együttesében folytatja pályafutását, miután múlt héten a háromszéki klub bejelentette, közös megegyezéssel szerződést bontott a labdarúgóval. A román sportsajtó szerint az azeri klub 200 ezer eurót fizetett a 29 éves hátvédért, akinek vasárnap hivatalosan be is jelentette a szerződtetését, a megállapodás két évre szól. Tamás Márk mindenféleképpen távozni szeretett volna Sepsiszentgyörgyről, ezt korábban a klubtulajdonos Diószegi László is megerősítette. A játékos tavaly szeptemberben igazolt Háromszékre, 23 mérkőzésen egy gólt szerzett piros-fehér mezben, amellyel az előző idényben Román Kupa-, július 8-án pedig Szuperkupa-győzelmet ünnepelhetett. A 29 éves székesfehérvári védő korábban megfordult a Diósgyőri VTK, a Puskás Akadémia és a lengyel Śląsk Wrocław csapatánál. (miska)