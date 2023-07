Következő írásunk

Július 21. és 23. között rendezték az Up to Postăvaru harmadik kiírását, amelyen Bassópojána, valamint a Keresztényhavas hegyikerékpáros és futóverseny mellett a Downhill országos és Balkán-bajnokságnak is otthont adott. A sepsiszentgyörgyi Molnár Ede megnyerte az Endu­rance viadalt, a 27 éves sportoló közel 11 perccel hamarabb ért célba, mint a második helyezett.