Szalai Attila a Hoffenheimnél folytatja

A magyar válogatott Szalai Attila a Hoffenheim labdarúgócsapatában folytatja pályafutását. A 25 éves védő átigazolását a német klub a közösségi oldalán jelentette be, a videóban szerepelt Szalai Ádám is, aki 2014 és 2019 között volt a Hoffenheim játékosa. A felvétel tanúsága szerint „egy új Szalai érkezett a városba”, aki a 41-es számú mezben fog játszani.

A gödi nevelésű középhátvéd a Rapid Wienben lett profi játékos, az osztrák klub után Mezőkövesden, majd a ciprusi Apollon Limasszolban játszott, mielőtt 2021 januárjában Törökországba igazolt, míg a Fenerbahçéban 117 mérkőzésen szerepelt. Szalai Attila négyéves szerződést írt alá, 2027. június 30-ig kötelezte el magát a Hoffenheim együttesénél.

A játékos a klub honlapján elmondta, hogy több lehetőség közül választhatott, és már régóta szerette volna magát kipróbálni a Bundesligában, ezért tudatosan választotta a Hoffenheimet. „Meggyőződésem, hogy ez a helyes lépés számomra. Az elmúlt hetekben kérdezgettem Szalai Ádámot, és ő csak jó dolgokat mondott a klubról. Rendkívül motivált vagyok, az első naptól kezdve mindent bele fogok adni, és szeretnék minél több sikert elérni a Hoffenheimmel” – fogalmazott.

Sajtóhírek szerint a 35-szörös válogatott Szalai 12 millió euró körüli összegért szerződött a Fenerbahçétól a Bundesligába, ezzel Szoboszlai Dominik (Liverpool, 70 millió euró), Dzsudzsák Balázs (Dinamo Moszkva, 20 millió euró) és Kerkez Milos (Bournemouth, 18 millió euró) után a negyedik legdrágább magyar futballista lett.

Alexander Rosen, a klub vezérigazgatója Szalaival kapcsolatban elmondta, hogy olyan típusú játékos, aki egyesíti a „feltétel nélküli keménységet”, a hatalmas fejelési erőt és a hihetetlen mentalitást. Hozzátette, azért is volt fontos az ő megszerzése, mert hasonló kaliberű játékosok – mint például Benjamin Hübner – már nem tagjai a keretnek. Kiemelte azt is: egyértelmű céljuk volt, hogy stabilizálják a védekezést, és Szalai már nemzetközi téren is bizonyított.