A magyarok Molnár Erik góljával szereztek vezetést, a túloldalon gyorsan jött a válasz, majd Zalánki Gergő kilőtte a jobb alsót. A rivális magabiztosan használta ki Angyal Dániel kiállítását, majd Hannes Daube akció­ból is betalált, így először került előnybe az amerikai csapat. Német Toni kiharcolt egy fórt, amelyet Zalánki kíméletlenül kihasznált. A tengerentúli együttes kettős létszámfölényben jegyezte újabb gólját, Manhercz Krisztián azonban egyenlített. A második negyedben Ben Hallock szabálytalankodott Vámos Márton ellen, a brutalitásért végleg kiszállt, az Egyesült Államok így négy percre emberhátrányba került, ráadásul Zalánki az ötméterest is értékesítette. A magyarok Manhercz révén kettővel elléptek, sőt, a következő támadásból háromra növelték a különbséget (7–4). Az amerikai gárda 16 másodperccel a félidő előtt szépített (7–5).

A tengerentúli alakulat szerencsés góllal kezdte a harmadik felvonást, nem sokkal később pedig Dylan Woodhead bombája után már az egyenlítést ünnepelte. A kisebb holtponton Zalánki segítette át a magyar csapatot, majd újabb balkezes lövésével visszaállította a háromgólos különbséget (10–7). A záró nyolc perc elején Nagy Ádám akcióból talált be, a rivális Irving góljával fórból zárkózott, Német azonban centerből volt eredményes. Az újabb amerikai büntetőnél Alex Bowen nem hibázott, később a fórt is ő értékesítette, de kiállítása alatt Varga Dénes is betalált. A riválistól Hopper lőtt gólt, majd kettős fórban egy gólra zárkózott az amerikai csapat. A hajrában emberelőnybe kerültek a magyarok, és bár Zalánki próbálkozása fölé ment, a megmaradt 12 másodpercben az ellenfél már tehetetlen volt, így 13–12-re győzött a magyar válogatott.