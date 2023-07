Kánikula után lehűlés

A tegnapi volt és a mai lesz az idei év legmelegebb napja, a hőérzet (a szervezet által érzékelt hőmérséklet) akár tíz fokkal is meghaladhatja majd az árnyékban mért hőmérsékletet – közölte sajtótájékoztatóján Elena Mateescu, az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) vezérigazgatója, aki szerint a hőhullámot szélsőséges meteorológiai jelenségek fogják követni.

Az ANM még hétfőn harmadfokú (vörös jelzésű) hőségriasztást bocsátott ki keddre és szerdára Románia déli és délkeleti megyéire és Bukarestre, ugyanakkor jelezték, hogy szerda délutántól felhőszakadások, jégeső és szélviharok várhatók, és több mint tízfokos lehűlésre lehet számítani. Az ANM szerint a Közép-Európából érkező hideg légáramlat csütörtökön már jelentősen érezteti hatását, a hőmérséklet nappali csúcsértéke sehol nem fogja meghaladni a 29 fokot.

A kéthetes előrejelzés szerint Erdélyben csütörtök után újra felmelegedés következik, és a hét végén 28 fokos hőmérsékleti maximumok várhatók. Jövő héten a sokéves átlagnak megfelelően 27–29 fokot mutatnak majd a hőmérők. Éjszaka péntektől 10 fokra hűl le a levegő, jövő héten pedig átlagban 14 fokra. Csapadék ezután július végén és augusztus első napjaiban várható. A jelenlegi júliusi romániai hőmérsékleti rekordot, 44,3 Celsius-fokot 16 évvel ezelőtt, 2007. július 24-én mérték Calafatban.

A kánikula alatt több százezer romániai polgár kért segítséget a 112-es segélyhívó számon, percenként átlagosan öt hívás futott be a diszpécserközpontba. A Különleges Távközlési Szolgálat (STS) tegnapi közleménye szerint július 1-je és 23-a között országos szinten 783 969 hívást kezeltek a 112-es segélyhívó szolgálat diszpécserei, amelyek közül 396 690 (50,60 százalék) bizonyult sürgősségnek. Ebből 183 833 volt orvosi vészhelyzet (46,34 százalék).

A legtöbb orvosi segítséget kérő hívást július 17-én regisztrálták, amikor több mint 7500 személy panaszkodott súlyos légzési problémákra, vagy számolt be utcán elesett vagy érzékelhető egészségügyi problémákkal küszködő személyekről, vagy jelentett be a hőség okozta baleseteket. A legtöbb segélyhívást az ország déli részén regisztrálták, ahol gyakoriak voltak a szélsőséges hőmérsékleti értékek, és fokozott volt a kellemetlen hőérzet. Július elejétől ugyanakkor 3071 vegetációtűzre

vonatkozó hívás is érkezett a 112-re.