Vihar a Partiumban

A viharos erősségű szél a legnagyobb kárt Nagyváradon okozta: számos fát gyökerestül kitépett, épületekről szedte le a pléhtetőt, napelemeket, cserepeket, több modern építmény alumíniumlemezeit leszakította – írta az Ebiho­reanul. A hírportál szerint az úttestre kidőlt fák miatt a város szinte teljes területén szünetelt a gépkocsiforgalom, ezek számos parkoló autót is tönkretettek. Az alig tíz percig tartó viharos időjárásnak sérültje is van, egy személyt kórházba szállítottak. A vihar a határ menti megye több városán végigsöpört, Nagyszalontán, Margittán és Élesden is a katonai tűzoltók bevetésére volt szükség. Kolozsváron is fákat döntött ki, tetőket rongált meg az erős szél, áldozatok nincsenek.